https://ria.ru/20211130/zakharova-1761382573.html

Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии

Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии - РИА Новости, 30.11.2021

Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:32

2021-11-30T08:32

2021-11-30T10:34

политика

сша

австралия

министерство обороны сша

мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии.В понедельник в Пентагоне заявили, что США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая."Это же в рамках "зелёной экономики" всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В неё особенно хорошо верится после информации о планах англо-саксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии", - написала Захарова в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20211127/aukus-1761047432.html

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политика, сша, австралия, министерство обороны сша, мария захарова