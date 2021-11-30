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Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии
Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии - РИА Новости, 30.11.2021
Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:32
2021-11-30T08:32
2021-11-30T10:34
политика
сша
австралия
министерство обороны сша
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии.В понедельник в Пентагоне заявили, что США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая."Это же в рамках "зелёной экономики" всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В неё особенно хорошо верится после информации о планах англо-саксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
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политика, сша, австралия, министерство обороны сша, мария захарова
08:32 30.11.2021 (обновлено: 10:34 30.11.2021)
Захарова оценила планы США по расширению военного присутствия в Австралии
Представитель МИД Захарова раскритиковала планы США усилить военное присутствие в Австралии