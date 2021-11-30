https://ria.ru/20211130/zaderzhanie-1761553019.html
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова - РИА Новости, 30.11.2021
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова
Киевский апелляционный суд удовлетворил запрос офиса генпрокурора Украины о задержании главы Крыма Сергея Аксенова, сообщается на сайте инстанции. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:25
2021-11-30T22:25
2021-11-30T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Киевский апелляционный суд удовлетворил запрос офиса генпрокурора Украины о задержании главы Крыма Сергея Аксенова, сообщается на сайте инстанции.Генпрокуратура настаивает, что это необходимо для участия чиновника в рассмотрении дела.В ответ Аксенов предложил украинским властям попытаться выполнить постановление. "Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать", — написал глава полуострова в соцсети "ВКонтакте".Он назвал решение суда абсурдным и бессмысленным.На главу Крыма на Украине завели несколько уголовных дел по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", "Террористический акт", "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы регион вновь стал российским.
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в мире, украина, киев, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
22:25 30.11.2021 (обновлено: 23:42 30.11.2021)
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова
Киевский апелляционный суд постановил задержать главу Республики Крым Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости.
Киевский апелляционный суд удовлетворил запрос офиса генпрокурора Украины
о задержании главы Крыма Сергея Аксенова
, сообщается на сайте инстанции.
Генпрокуратура настаивает, что это необходимо для участия чиновника в рассмотрении дела.
В ответ Аксенов предложил украинским властям попытаться выполнить постановление.
"Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать", — написал глава полуострова в соцсети "ВКонтакте
".
Он назвал решение суда абсурдным и бессмысленным.
"Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения — это все, на что они способны", — написал Аксенов.
На главу Крыма на Украине завели несколько уголовных дел по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", "Террористический акт", "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".
Крым вернулся в состав России
после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за воссоединение. Москва
неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за то, чтобы регион вновь стал российским.