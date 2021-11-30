https://ria.ru/20211130/zaderzhanie-1761553019.html

На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова

На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова - РИА Новости, 30.11.2021

На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова

Киевский апелляционный суд удовлетворил запрос офиса генпрокурора Украины о задержании главы Крыма Сергея Аксенова, сообщается на сайте инстанции. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T22:25

2021-11-30T22:25

2021-11-30T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Киевский апелляционный суд удовлетворил запрос офиса генпрокурора Украины о задержании главы Крыма Сергея Аксенова, сообщается на сайте инстанции.Генпрокуратура настаивает, что это необходимо для участия чиновника в рассмотрении дела.В ответ Аксенов предложил украинским властям попытаться выполнить постановление. "Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать", — написал глава полуострова в соцсети "ВКонтакте".Он назвал решение суда абсурдным и бессмысленным.На главу Крыма на Украине завели несколько уголовных дел по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", "Террористический акт", "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы регион вновь стал российским.

https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html

украина

киев

республика крым

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в мире, украина, киев, республика крым, сергей аксенов (политик), россия