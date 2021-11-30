https://ria.ru/20211130/zaderzhanie-1761407649.html

Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве

Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 30.11.2021

Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве

Сын адвоката во Владивостоке, обвиняемого в убийстве и расчленении тела своего зятя, подозревается в даче взятке в 100 тысяч рублей полицейскому за прекращение... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:07

2021-11-30T11:07

2021-11-30T11:07

происшествия

приморский край

владивосток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Сын адвоката во Владивостоке, обвиняемого в убийстве и расчленении тела своего зятя, подозревается в даче взятке в 100 тысяч рублей полицейскому за прекращение проверки в отношении него и его отца, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее полиция информировала об обнаружении 24 ноября в колодце во Владивостоке пакета с частями тела 41-летнего мужчины, который находился в розыске как пропавший без вести. По подозрению в убийстве задержан его тесть. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 25 июня вечером между пьяным подозреваемым и его зятем произошел конфликт, фигурант обвинил мужчину в краже 1 миллиона рублей и выстрелил в него в упор. После он расчленил тело и вывез его, отмечало СУСК. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый – местный адвокат."Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сына обвиняемого в убийстве адвоката... По версии следствия, 25 ноября 2021 года подозреваемый... передал деньги стражу порядка за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и проверочных мероприятий в отношении него и его отца", - говорится в сообщении.По данным СУСК, мужчина знал, что в производстве следователя находится уголовное дело по факту убийства и полицейские устанавливают причастных к преступлению, в связи с чем он решил передать взятку в 100 тысяч рублей одному из сотрудников полиции.Полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Позже отец юноши был задержан по подозрению в убийстве и взят под стражу. В отношении 19-летнего сына адвоката возбуждено дело по статье "дача взятки должностному лицу", решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20211126/vladivostok-1760824761.html

https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759679763.html

приморский край

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, россия