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Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 30.11.2021
Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
Сын адвоката во Владивостоке, обвиняемого в убийстве и расчленении тела своего зятя, подозревается в даче взятке в 100 тысяч рублей полицейскому за прекращение... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:07
2021-11-30T11:07
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Сын адвоката во Владивостоке, обвиняемого в убийстве и расчленении тела своего зятя, подозревается в даче взятке в 100 тысяч рублей полицейскому за прекращение проверки в отношении него и его отца, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее полиция информировала об обнаружении 24 ноября в колодце во Владивостоке пакета с частями тела 41-летнего мужчины, который находился в розыске как пропавший без вести. По подозрению в убийстве задержан его тесть. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 25 июня вечером между пьяным подозреваемым и его зятем произошел конфликт, фигурант обвинил мужчину в краже 1 миллиона рублей и выстрелил в него в упор. После он расчленил тело и вывез его, отмечало СУСК. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый – местный адвокат."Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сына обвиняемого в убийстве адвоката... По версии следствия, 25 ноября 2021 года подозреваемый... передал деньги стражу порядка за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и проверочных мероприятий в отношении него и его отца", - говорится в сообщении.По данным СУСК, мужчина знал, что в производстве следователя находится уголовное дело по факту убийства и полицейские устанавливают причастных к преступлению, в связи с чем он решил передать взятку в 100 тысяч рублей одному из сотрудников полиции.Полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Позже отец юноши был задержан по подозрению в убийстве и взят под стражу. В отношении 19-летнего сына адвоката возбуждено дело по статье "дача взятки должностному лицу", решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20211126/vladivostok-1760824761.html
https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759679763.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
11:07 30.11.2021
 
Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве

Во Владивостоке сына адвоката, обвиняемого в убийстве зятя, задержали за взятку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Сын адвоката во Владивостоке, обвиняемого в убийстве и расчленении тела своего зятя, подозревается в даче взятке в 100 тысяч рублей полицейскому за прекращение проверки в отношении него и его отца, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее полиция информировала об обнаружении 24 ноября в колодце во Владивостоке пакета с частями тела 41-летнего мужчины, который находился в розыске как пропавший без вести. По подозрению в убийстве задержан его тесть. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 25 июня вечером между пьяным подозреваемым и его зятем произошел конфликт, фигурант обвинил мужчину в краже 1 миллиона рублей и выстрелил в него в упор. После он расчленил тело и вывез его, отмечало СУСК. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый – местный адвокат.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:31
Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя
"Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сына обвиняемого в убийстве адвоката... По версии следствия, 25 ноября 2021 года подозреваемый... передал деньги стражу порядка за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и проверочных мероприятий в отношении него и его отца", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, мужчина знал, что в производстве следователя находится уголовное дело по факту убийства и полицейские устанавливают причастных к преступлению, в связи с чем он решил передать взятку в 100 тысяч рублей одному из сотрудников полиции.
Полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Позже отец юноши был задержан по подозрению в убийстве и взят под стражу. В отношении 19-летнего сына адвоката возбуждено дело по статье "дача взятки должностному лицу", решается вопрос об избрании меры пресечения.
Водолаз - спасатель МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:29
В Петербурге нашли еще одну сумку с останками отца, расчлененного сыном
 
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