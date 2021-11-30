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В Красноярском крае направят средства на социально значимые задачи
В Красноярском крае направят средства на социально значимые задачи - РИА Новости, 30.11.2021
В Красноярском крае направят средства на социально значимые задачи
Красноярский край потратит дополнительные средства бюджета в размере 18,4 миллиарда рублей из выделенных региону правительством РФ и из собственных средств на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:48
2021-11-30T14:48
общество
красноярский край
александр усс
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Красноярский край потратит дополнительные средства бюджета в размере 18,4 миллиарда рублей из выделенных региону правительством РФ и из собственных средств на социальные выплаты, переселение людей из аварийного жилья, развитие инфраструктуры и другие социально значимые цели, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу края Александра Усса.Ранее сообщалось, что впервые в истории края запланированные доходы и расходы бюджета региона превышают 300 миллиардов рублей. С учетом поправки, внесенной по инициативе губернатора и принятой на сессии краевого парламента, доходы краевого бюджета на 2022 год составляют 310,1 миллиарда рублей, расходы – 329,7 миллиарда рублей."Всего в бюджет края поступили 8,4 миллиарда рублей целевых федеральных средств. Они учтены в доходах краевого бюджета поправкой, внесенной правительством края по поручению губернатора и принятой на сессии законодательного собрания. Также поправка увеличила расходы бюджета края на 18,4 миллиарда рублей – в основном за счет собственных средств региона", - сообщает пресс-служба.По словам главы края, поправка в проект бюджета отражает приоритеты в экономике и социальной сфере."Сумма поправки беспрецедентна – 18,4 млрд рублей. Это стало возможным благодаря позитивным финансовым показателям, связанным с исполнением бюджета на высоком уровне. Появилась возможность направить на дорожное хозяйство 1 млрд рублей сверх плана, на реконструкцию перрона аэропорта Красноярск – свыше 2 млрд рублей в ближайшие два года. Порядка 400 млн рублей должно дополнительно пойти на расширение сети региональных воздушных перевозок, еще почти 3,5 млрд рублей добавится для решения проблемы переселения людей из аварийного жилья. Увеличен объем средств на жилье для детей-сирот", - приводит пресс-служба слова Усса.Также он отметил, что в бюджете предусмотрен 631 миллион рублей на выплаты "детям войны".На ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно будет направлено почти 3 миллиарда рублей. В целом в следующем году запланировано более 17 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты на детей по трем направлениям, в том числе в связи с рождением первого ребенка, а также третьих и последующих детей.Глава региона отметил, что к 5 миллиардам рублей, запланированных на строительство и ремонт школ и детсадов в 2022 году, добавится еще 250 миллионов рублей. На патрулирование лесов и тушение лесных пожаров край дополнительно направит почти 1 миллиард рублей из федеральных средств.Поправкой выделены 340 миллионов рублей из средств федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Дивногорск, Дудинка, Железногорск, Сосновоборск, Ужур). Эта сумма станет дополнением к 2 миллиардам рублей, предусмотренным в 2022 году на благоустройство.Предусмотрены дополнительные расходы на здравоохранение, спорт, туризм и другие отрасли.Данные предложения краевые парламентарии рассмотрят при обсуждении краевого бюджета во втором чтении.
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общество, красноярский край, александр усс, россия
14:48 30.11.2021
 
В Красноярском крае направят средства на социально значимые задачи

Глава Красноярского края Усс: 18,4 миллиарда рублей направят на социально значимые задачи

© Громова ЕленаВид на Красноярск с Караульной горы
Вид на Красноярск с Караульной горы
© Громова Елена
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Красноярский край потратит дополнительные средства бюджета в размере 18,4 миллиарда рублей из выделенных региону правительством РФ и из собственных средств на социальные выплаты, переселение людей из аварийного жилья, развитие инфраструктуры и другие социально значимые цели, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу края Александра Усса.
Ранее сообщалось, что впервые в истории края запланированные доходы и расходы бюджета региона превышают 300 миллиардов рублей. С учетом поправки, внесенной по инициативе губернатора и принятой на сессии краевого парламента, доходы краевого бюджета на 2022 год составляют 310,1 миллиарда рублей, расходы – 329,7 миллиарда рублей.
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"Всего в бюджет края поступили 8,4 миллиарда рублей целевых федеральных средств. Они учтены в доходах краевого бюджета поправкой, внесенной правительством края по поручению губернатора и принятой на сессии законодательного собрания. Также поправка увеличила расходы бюджета края на 18,4 миллиарда рублей – в основном за счет собственных средств региона", - сообщает пресс-служба.
По словам главы края, поправка в проект бюджета отражает приоритеты в экономике и социальной сфере.
"Сумма поправки беспрецедентна – 18,4 млрд рублей. Это стало возможным благодаря позитивным финансовым показателям, связанным с исполнением бюджета на высоком уровне. Появилась возможность направить на дорожное хозяйство 1 млрд рублей сверх плана, на реконструкцию перрона аэропорта Красноярск – свыше 2 млрд рублей в ближайшие два года. Порядка 400 млн рублей должно дополнительно пойти на расширение сети региональных воздушных перевозок, еще почти 3,5 млрд рублей добавится для решения проблемы переселения людей из аварийного жилья. Увеличен объем средств на жилье для детей-сирот", - приводит пресс-служба слова Усса.
Также он отметил, что в бюджете предусмотрен 631 миллион рублей на выплаты "детям войны".
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На ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно будет направлено почти 3 миллиарда рублей. В целом в следующем году запланировано более 17 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты на детей по трем направлениям, в том числе в связи с рождением первого ребенка, а также третьих и последующих детей.
Глава региона отметил, что к 5 миллиардам рублей, запланированных на строительство и ремонт школ и детсадов в 2022 году, добавится еще 250 миллионов рублей. На патрулирование лесов и тушение лесных пожаров край дополнительно направит почти 1 миллиард рублей из федеральных средств.
Поправкой выделены 340 миллионов рублей из средств федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Дивногорск, Дудинка, Железногорск, Сосновоборск, Ужур). Эта сумма станет дополнением к 2 миллиардам рублей, предусмотренным в 2022 году на благоустройство.
Предусмотрены дополнительные расходы на здравоохранение, спорт, туризм и другие отрасли.
Данные предложения краевые парламентарии рассмотрят при обсуждении краевого бюджета во втором чтении.
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ОбществоКрасноярский крайАлександр УссРоссия
 
 
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