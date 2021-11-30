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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/zabolevaemost-1761513793.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране - РИА Новости, 30.11.2021
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране
В РФ за неделю отмечается снижение на 8% заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:01
2021-11-30T18:13
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В РФ за неделю отмечается снижение на 8% заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации за прошедшую неделю, мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение мы наблюдаем почти четыре недели подряд, и если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16%, при этом снижение заболеваемости ковидной пневмонией, выявленной в первые дни, составило 30% и снижение удельного веса, выявляемых в общем количестве исследований положительных тестов ПЦР, составило 28%, это говорит о стабилизации ситуации в целом", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211130/virulentnost-1761514883.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:01 30.11.2021 (обновлено: 18:13 30.11.2021)
 
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране

Глава Роспортребнадзора Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В РФ за неделю отмечается снижение на 8% заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российской Федерации за прошедшую неделю, мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение мы наблюдаем почти четыре недели подряд, и если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16%, при этом снижение заболеваемости ковидной пневмонией, выявленной в первые дни, составило 30% и снижение удельного веса, выявляемых в общем количестве исследований положительных тестов ПЦР, составило 28%, это говорит о стабилизации ситуации в целом", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 18:04Распространение коронавируса
Попова заявила, что мутации омикрона повышают его вирулентность
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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