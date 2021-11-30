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Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми - РИА Новости, 30.11.2021
Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
Новым председателем главной оппозиционной в Японии Конституционно-демократической партии стал глава ее политсовета Кэнта Идзуми, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:43
2021-11-30T10:43
в мире
япония
осака (город)
наото кан
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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Новым председателем главной оппозиционной в Японии Конституционно-демократической партии стал глава ее политсовета Кэнта Идзуми, свидетельствуют результаты состоявшегося во вторник голосования.Трансляция партийного съезда велась на канале партии в YouTube.В выборной гонке участвовали четыре кандидата. По итогам голосования в первом туре лидерами стали Идзуми, который набрал 93 балла, и Сэйдзи Осака, бывший специальный советник премьер-министра в правительстве демократов Наото Кана, набравший 86 баллов. По итогам второго тура, в ходе которого подсчитывались голоса парламентариев, региональных депутатов и рядовых членов партии, Идзуми набрал 168 баллов, а Осака – 112.Для победы кандидату необходимо было набрать 167 баллов из 333.Выборы лидера главной оппозиционной силы Японии стали необходимы в связи с намерением ее предыдущего лидера Юкио Эдано уйти в отставку, взяв на себя ответственность за поражение Конституционно-демократической партии на выборах в нижнюю палату. По итогам выборов, несмотря на ожидавшийся рост поддержки главной оппозиционной силы, она смогла обеспечить себе лишь 96 мест – в 2017 году у нее было 109 мест.Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также и так называемое "абсолютное стабильное большинство", что позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест. Партнер ЛДП по коалиции партия Комэйто получила 32 депутатских портфеля вместо 29 четыре года назад.
https://ria.ru/20211102/yaponiya-1757365351.html
https://ria.ru/20211031/yaponiya-1757107250.html
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в мире, япония, осака (город), наото кан
10:43 30.11.2021
 
Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми

Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал глава ее политсовета Кэнта Идзуми

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкОгни ночного Токио
Огни ночного Токио - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Артур Александров
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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Новым председателем главной оппозиционной в Японии Конституционно-демократической партии стал глава ее политсовета Кэнта Идзуми, свидетельствуют результаты состоявшегося во вторник голосования.
Трансляция партийного съезда велась на канале партии в YouTube.
Подсчет голосов на выборах в нижнюю палату парламента Японии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 13:19
Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям
В выборной гонке участвовали четыре кандидата. По итогам голосования в первом туре лидерами стали Идзуми, который набрал 93 балла, и Сэйдзи Осака, бывший специальный советник премьер-министра в правительстве демократов Наото Кана, набравший 86 баллов. По итогам второго тура, в ходе которого подсчитывались голоса парламентариев, региональных депутатов и рядовых членов партии, Идзуми набрал 168 баллов, а Осака – 112.
Для победы кандидату необходимо было набрать 167 баллов из 333.
Выборы лидера главной оппозиционной силы Японии стали необходимы в связи с намерением ее предыдущего лидера Юкио Эдано уйти в отставку, взяв на себя ответственность за поражение Конституционно-демократической партии на выборах в нижнюю палату. По итогам выборов, несмотря на ожидавшийся рост поддержки главной оппозиционной силы, она смогла обеспечить себе лишь 96 мест – в 2017 году у нее было 109 мест.
Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также и так называемое "абсолютное стабильное большинство", что позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест. Партнер ЛДП по коалиции партия Комэйто получила 32 депутатских портфеля вместо 29 четыре года назад.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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Правящая в Японии партия единолично лидирует на выборах, сообщили СМИ
 
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