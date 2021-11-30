https://ria.ru/20211130/vysylka-1761521721.html

Зампостпреда при ООН рассказал об угрозе высылки для российских дипломатов

Зампостпреда при ООН рассказал об угрозе высылки для российских дипломатов - РИА Новости, 30.11.2021

Зампостпреда при ООН рассказал об угрозе высылки для российских дипломатов

Каждый российский дипломат в США рискует столкнуться с угрозой высылки, заявил на пресс-конференции первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:33

2021-11-30T18:33

2021-11-30T18:43

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ООН, 30 ноя - РИА Новости. Каждый российский дипломат в США рискует столкнуться с угрозой высылки, заявил на пресс-конференции первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос о том, есть ли угроза того, что шаги, аналогичные высылке 27 дипломатов, могут коснуться сотрудников постпредства РФ при ООН, Полянский заявил: "Что касается угрозы, каждый российский дипломат, который работает в США, сталкивается с определенной угрозой"."Это непредсказуемо, потому что были ситуации, когда многих моих коллег просили покинуть страну. Никто не находится в безопасности, в том числе я, потому что никогда не знаешь, что придет на ум нашим американским друзьям", - пояснил первый зампостпреда РФ.По его словам, эта ситуация ненормальна. "Мы много раз говорили, что ее нужно изменить, что мы должны снять все эти препятствия, что мы должны вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических миссий", - заявил он. При этом он указал, что вопрос является комплексным, так как речь также идет о российской дипломатической собственности, на которую американские власти не пускают дипломатов РФ.Дипломат назвал ситуацию очень беспокоящей. "И я сочувствую моим коллегами в Вашингтоне. Они сталкиваются с большим количеством сложностей, чем мы. Статус миссии при ООН во многом нам помогает. Но есть определенные меры, которые затрагивают и нас", - отметил он.Как указал Полянский, сотрудники постпредства РФ все еще сталкиваются "с очень проблематичными и нервными ситуациями", когда хотят привести кого-то в здание штаб-квартиры ООН, несмотря на то, что "это должно происходить автоматически, в рамках обязательств США как принимающей страны".

https://ria.ru/20210512/press-sekretar-1731921680.html

https://ria.ru/20211130/iskazhenie-1761376642.html

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в мире, сша, оон, дмитрий полянский, россия