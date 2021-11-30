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Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента
Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента - РИА Новости, 30.11.2021
Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента
Рост ВВП России за 9 месяцев составил 4,6%, по итогам года ожидаем 4,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:31
2021-11-30T14:41
экономика
владимир путин
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России за 9 месяцев составил 4,6%, по итогам года ожидаем 4,2%, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря ответственным просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь-сентябрь текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%, по итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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экономика, владимир путин, россия
14:31 30.11.2021 (обновлено: 14:41 30.11.2021)
 
Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента

Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента, по итогам года ожидают 4,2 процента

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России за 9 месяцев составил 4,6%, по итогам года ожидаем 4,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря ответственным просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь-сентябрь текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%, по итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:40Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин призвал защитить интересы россиян и гарантировать их сбережения
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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