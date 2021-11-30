https://ria.ru/20211130/vtorzhenie-1761509840.html

Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину

Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину - РИА Новости, 30.11.2021

Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину

Зачем Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину, пока не ясно, но, возможно, для введения новых санкций против Москвы,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:53

2021-11-30T17:53

2021-11-30T17:54

николай патрушев

москва

нато

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зачем Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину, пока не ясно, но, возможно, для введения новых санкций против Москвы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", - сказал Патрушев "Российской газете"."Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", - сказал Патрушев.По его словам, в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе."Затем, видимо, после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения", - добавил Патрушев.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211129/kuleba-1761363333.html

https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761017585.html

москва

донецкая народная республика

россия

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николай патрушев, москва, нато, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия