Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/vtorzhenie-1761509840.html
Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину
Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину - РИА Новости, 30.11.2021
Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину
Зачем Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину, пока не ясно, но, возможно, для введения новых санкций против Москвы,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:53
2021-11-30T17:54
николай патрушев
москва
нато
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зачем Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину, пока не ясно, но, возможно, для введения новых санкций против Москвы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", - сказал Патрушев "Российской газете"."Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", - сказал Патрушев.По его словам, в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе."Затем, видимо, после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения", - добавил Патрушев.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211129/kuleba-1761363333.html
https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761017585.html
москва
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, москва, нато, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
17:53 30.11.2021 (обновлено: 17:54 30.11.2021)
 
Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину

Патрушев: Запад говорит о подготовке Россией вторжения на Украину для введения санкций

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зачем Запад распространяет дезинформацию о якобы подготовке Россией вторжения на Украину, пока не ясно, но, возможно, для введения новых санкций против Москвы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", - сказал Патрушев "Российской газете".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 23:22
МИД Украины сделал заявление о "вторжении" России
"Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", - сказал Патрушев.
По его словам, в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе.
"Затем, видимо, после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения", - добавил Патрушев.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 11:47
"Российского вторжения" на Украину не будет, заявил Нарышкин
 
Николай ПатрушевМоскваНАТОДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии
11:49Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой
11:46Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"
11:45В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
11:43МИД пригрозил выслать американских дипломатов
11:43В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
11:43В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек
11:42В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
11:41В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
11:41Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением 1:51
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
Лента новостейМолния
Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонииПресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с МосквойОлег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусомМИД пригрозил выслать американских дипломатовВ Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человекВ России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусомМосква продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил РябковЗеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума