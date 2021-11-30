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https://ria.ru/20211130/voyska-1761465429.html
Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной
Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной - РИА Новости, 30.11.2021
Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной
О вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, дело не вводе войск - надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:59
2021-11-30T16:04
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
украина
россия
в мире
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. О вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, дело не вводе войск - надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин."Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - добавил Путин.
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"Дело не в вводе войск, надо наладить отношения" - Путин о наличии угроз для Украины
Путин о наличии угроз для Украины: дело не в вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся - все будет хорошо
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украина, россия, в мире, владимир путин, вооруженные силы рф
14:59 30.11.2021 (обновлено: 16:04 30.11.2021)
 
Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной

Путин: о вводе российских войск на Украину говорили в начале года, но этого не случилось

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. О вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, дело не вводе войск - надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин.
"Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - добавил Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:56
Нельзя исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, заявил Лавров
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"УкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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