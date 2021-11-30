https://ria.ru/20211130/vino-1761412440.html

Кубань намерена увеличить производство вина в два раза

Кубань намерена увеличить производство вина в два раза - РИА Новости, 30.11.2021

Кубань намерена увеличить производство вина в два раза

Благодаря планам по инвентаризации потенциальных виноградопригодных земель и новым мерам господдержки, Краснодарский край в ближайшие 10-15 лет намерен... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:28

2021-11-30T11:28

2021-11-30T11:28

краснодарский край

вино

вениамин кондратьев

виноделие

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КРАСНОДАР, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря планам по инвентаризации потенциальных виноградопригодных земель и новым мерам господдержки, Краснодарский край в ближайшие 10-15 лет намерен увеличить производство вина и шампанского в 2 раза, до 40 миллионов декалитров в год, сообщает администрация региона.На Краснодарский край сегодня приходится треть виноградников всей страны. Сейчас в регионе они занимают площадь в 28 тысяч гектаров. Однако по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в текущем году была проведена инвентаризация потенциальных виноградопригодных земель, в результате которой было выявлено ещё 50 тысяч гектаров. "Их полное освоение позволит увеличить производство вина и шампанского в 2 раза, до 40 миллионов декалитров в год", - заявили в администрации региона.Эти земли будут закреплены в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались. Учет виноградопригодных участков провели в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах.Дополнительное финансированиеРазвитию отрасли также поможет дополнительное финансирование. В ноябре стало известно, что Краснодарский край оказался в числе 15 регионов, на которые правительство РФ с 2022 по 2024 год выделит около 7,5 миллиарда рублей на стимулирование отраслей виноградарства и виноделия.Как прокомментировал губернатор края, для региона важна такая поддержка, поскольку виноградарство является приоритетом сельскохозяйственной политики Кубани. Глава региона пояснил, что регион направит средства на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками, установку шпалерной системы, а также организацию питомников."В первую очередь субсидии пойдут на закладку молодых саженцев. Мы уже определили, что в ближайшие 10-15 лет дополнительно используем 50 тысяч гектаров под виноградники, что позволит кратно увеличить урожай и, соответственно, количество производимого кубанского вина", – заявил Кондратьев.Меры поддержкиКак отмечают краевые власти, кубанские аграрии также активно используют меры поддержки, предоставленные краем. Они были разработаны региональным минсельхозом по инициативе губернатора.В 2021 году на эти цели из регионального бюджета было направлено 614 миллионов рублей. С 2022 по 2024 год предусмотрено более 2 миллиардов рублей краевых и федеральных субсидий.А уже в 2022 году из общей суммы средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства в рамках краевой госпрограммы, на поддержку виноградарства и виноделия планируется направить около 730 миллионов рублей.ПрогнозыАграрии Кубани к ноябрю 2021 года собрали более 193 тысяч тонн винограда. Ожидается, что по итогам года с учетом личных подсобных хозяйств урожай превысит 210 тысяч тонн.По данным Минсельхоза РФ, несмотря на неблагоприятные для отрасли погодные условия, сбор винограда в стране прогнозируется на уровне 680 тысяч тонн, что соответствует прошлогоднему показателю. Урожай позволит произвести около 44 миллионов декалитров вина.

https://ria.ru/20211129/kuban-1761361556.html

https://ria.ru/20211129/kuban-1761351310.html

https://ria.ru/20211125/vinograd-1760784600.html

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вино, вениамин кондратьев, виноделие