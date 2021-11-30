https://ria.ru/20211130/videokarta-1761417480.html

В Китае показали аналог видеокарт Nvidia и AMD

В Китае показали аналог видеокарт Nvidia и AMD - РИА Новости, 30.11.2021

В Китае показали аналог видеокарт Nvidia и AMD

Китайская компания Innosilicon представила графические ускорители собственной разработки, которые должны составить конкуренцию продуктам Nvidia и AMD. Об этом... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:47

2021-11-30T11:47

2021-11-30T11:47

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компьютерные технологии

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Китайская компания Innosilicon представила графические ускорители собственной разработки, которые должны составить конкуренцию продуктам Nvidia и AMD. Об этом сообщает портал VideoCardz.Видеокарты серии Innosilicon Fantasy One Type A ориентированы на потребительский рынок и должна занять место в обычных компьютерах. В основе устройств лежит графический чип Fantasy One, разработанный на архитектуре BXT британской компании Imagination Technologies.Базовая модель Type A обеспечивают производительность до 5 Тфлопс, что примерно соответствует GeForce GTX 1660. Более мощные видеокарты серии Type B, по заявлению представителей компании, могут выдавать мощность, сопоставимую с GeForce RTX 2080.Китайские видеокарты поддерживают графические API, включая OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan и DirectX, а значит проблем с совместимостью быть не должно. В Innosilicon не раскрывают сроков начала поставок видеокарт на рынок, но уже анонсировали разработку графических процессоров семейств Fantasy 2 и Fantasy 3, которые представят в 2022-м.

https://ria.ru/20211122/intel-1760131680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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