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В Китае показали аналог видеокарт Nvidia и AMD
В Китае показали аналог видеокарт Nvidia и AMD - РИА Новости, 30.11.2021
В Китае показали аналог видеокарт Nvidia и AMD
Китайская компания Innosilicon представила графические ускорители собственной разработки, которые должны составить конкуренцию продуктам Nvidia и AMD. Об этом... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:47
2021-11-30T11:47
2021-11-30T11:47
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компьютерные технологии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Китайская компания Innosilicon представила графические ускорители собственной разработки, которые должны составить конкуренцию продуктам Nvidia и AMD. Об этом сообщает портал VideoCardz.Видеокарты серии Innosilicon Fantasy One Type A ориентированы на потребительский рынок и должна занять место в обычных компьютерах. В основе устройств лежит графический чип Fantasy One, разработанный на архитектуре BXT британской компании Imagination Technologies.Базовая модель Type A обеспечивают производительность до 5 Тфлопс, что примерно соответствует GeForce GTX 1660. Более мощные видеокарты серии Type B, по заявлению представителей компании, могут выдавать мощность, сопоставимую с GeForce RTX 2080.Китайские видеокарты поддерживают графические API, включая OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan и DirectX, а значит проблем с совместимостью быть не должно. В Innosilicon не раскрывают сроков начала поставок видеокарт на рынок, но уже анонсировали разработку графических процессоров семейств Fantasy 2 и Fantasy 3, которые представят в 2022-м.
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технологии, компьютерные технологии
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Китайская компания Innosilicon представила графические ускорители собственной разработки, которые должны составить конкуренцию продуктам Nvidia и AMD. Об этом сообщает
портал VideoCardz.
Видеокарты серии Innosilicon Fantasy One Type A ориентированы на потребительский рынок и должна занять место в обычных компьютерах. В основе устройств лежит графический чип Fantasy One, разработанный на архитектуре BXT британской компании Imagination Technologies.
Базовая модель Type A обеспечивают производительность до 5 Тфлопс, что примерно соответствует GeForce GTX 1660. Более мощные видеокарты серии Type B, по заявлению представителей компании, могут выдавать мощность, сопоставимую с GeForce RTX 2080.
Китайские видеокарты поддерживают графические API, включая OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan и DirectX, а значит проблем с совместимостью быть не должно. В Innosilicon не раскрывают сроков начала поставок видеокарт на рынок, но уже анонсировали разработку графических процессоров семейств Fantasy 2 и Fantasy 3, которые представят в 2022-м.