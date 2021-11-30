https://ria.ru/20211130/veter-1761461252.html

Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за ветреной погоды

Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за ветреной погоды - РИА Новости, 30.11.2021

Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за ветреной погоды

Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:46

2021-11-30T10:46

2021-11-30T14:47

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общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что информация об ухудшении погодных условий направляется в sms и транслируется на городских видеоэкранах."Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительно предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211130/veter-1761397297.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы