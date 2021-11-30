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Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за ветреной погоды
Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за ветреной погоды - РИА Новости, 30.11.2021
Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за ветреной погоды
Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:46
2021-11-30T10:46
2021-11-30T14:47
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что информация об ухудшении погодных условий направляется в sms и транслируется на городских видеоэкранах."Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительно предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы