https://ria.ru/20211130/veter-1761436464.html

В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев

В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев

Сильный ветер в Москве к полудню повалил 59 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:21

2021-11-30T13:21

2021-11-30T14:24

происшествия

москва

мосводосток

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в Москве к полудню повалил 59 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. На дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды."Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится до конца суток. Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211130/krym-1761388885.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мосводосток