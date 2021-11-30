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В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев
Сильный ветер в Москве к полудню повалил 59 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:21
2021-11-30T14:24
происшествия
москва
мосводосток
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в Москве к полудню повалил 59 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. На дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды."Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится до конца суток. Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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происшествия, москва, мосводосток
13:21 30.11.2021 (обновлено: 14:24 30.11.2021)
 
В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев

В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев, повреждены автомобили

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве
Люди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в Москве к полудню повалил 59 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Городские службы работают в усиленном режиме. По состоянию на 12.00, сильным ветром повалено 59 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. На дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.
"Непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится до конца суток. Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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