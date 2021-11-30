https://ria.ru/20211130/vertolety-1761502083.html

В "Вертолетах России" сменился гендиректор

В "Вертолетах России" сменился гендиректор - РИА Новости, 30.11.2021

В "Вертолетах России" сменился гендиректор

Акционеры "Вертолетов России" досрочно прекратили полномочия Андрея Богинского как гендиректора, избрали нового, говорится в сообщении холдинга. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:23

2021-11-30T17:23

2021-11-30T17:36

вертолеты россии

экономика

иркут (корпорация)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577896179_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_1e14510f877dce51d65aaca4147f1266.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Акционеры "Вертолетов России" досрочно прекратили полномочия Андрея Богинского как гендиректора, избрали нового, говорится в сообщении холдинга."Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "Вертолеты России" … с 30 ноября 2021 года... Избрать на должность генерального директора АО "Вертолеты России"... с 01.12.2021 на срок, установленный уставом АО "Вертолеты России", - говорится в сообщении.Имя нового гендиректора не указано - оговаривается, что в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановлений правительства РФ и решения совета директоров компании об ограничении раскрытия информации.Источник РИА Новости в авиационной отрасли ранее сообщил, что Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации и одновременно руководителем корпорации "Иркут". Новым руководителем "Вертолетов России", по данным источника, станет Николай Колесов, возглавлявший другую структуру "Ростеха" - концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

https://ria.ru/20211130/boginskiy-1761366346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолеты россии, экономика, иркут (корпорация), россия