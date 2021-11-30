https://ria.ru/20211130/vertolety-1761502083.html
В "Вертолетах России" сменился гендиректор
В "Вертолетах России" сменился гендиректор - РИА Новости, 30.11.2021
В "Вертолетах России" сменился гендиректор
Акционеры "Вертолетов России" досрочно прекратили полномочия Андрея Богинского как гендиректора, избрали нового, говорится в сообщении холдинга. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:23
2021-11-30T17:23
2021-11-30T17:36
вертолеты россии
экономика
иркут (корпорация)
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Акционеры "Вертолетов России" досрочно прекратили полномочия Андрея Богинского как гендиректора, избрали нового, говорится в сообщении холдинга."Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "Вертолеты России" … с 30 ноября 2021 года... Избрать на должность генерального директора АО "Вертолеты России"... с 01.12.2021 на срок, установленный уставом АО "Вертолеты России", - говорится в сообщении.Имя нового гендиректора не указано - оговаривается, что в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановлений правительства РФ и решения совета директоров компании об ограничении раскрытия информации.Источник РИА Новости в авиационной отрасли ранее сообщил, что Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации и одновременно руководителем корпорации "Иркут". Новым руководителем "Вертолетов России", по данным источника, станет Николай Колесов, возглавлявший другую структуру "Ростеха" - концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
https://ria.ru/20211130/boginskiy-1761366346.html
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вертолеты россии, экономика, иркут (корпорация), россия
17:23 30.11.2021 (обновлено: 17:36 30.11.2021)
В "Вертолетах России" сменился гендиректор
Акционеры "Вертолетов России" досрочно прекратили полномочия гендиректора Богинского