https://ria.ru/20211130/vertolet-1761478891.html

В Азербайджане возбудили дело после крушения военного вертолета

В Азербайджане возбудили дело после крушения военного вертолета - РИА Новости, 30.11.2021

В Азербайджане возбудили дело после крушения военного вертолета

Уголовное дело возбуждено по факту крушения военного вертолета в Азербайджане, следствие взял под контроль генпрокурор республики, говорится в распространенном... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:43

2021-11-30T15:43

2021-11-30T15:43

в мире

азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения военного вертолета в Азербайджане, следствие взял под контроль генпрокурор республики, говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.Ранее госпогранслужба страны сообщила о гибели 14 человек и ранении двоих в результате крушения военного вертолета на полигоне. Ведомство опубликовало фамилии погибших. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе."С участием руководства генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия. По факту в следственном управлении генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье... нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц... и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль генеральным прокурором. В настоящее время сотрудники прокуратуры, находящиеся на месте происшествия, проводят интенсивные следственные мероприятия", - говорится заявлении ведомства.

https://ria.ru/20211130/armeniya-1761413570.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, ильхам алиев