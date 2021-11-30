https://ria.ru/20211130/velikobritaniya-1761497407.html

Глава британского генштаба Картер покинул свой пост

Глава британского генштаба Картер покинул свой пост - РИА Новости, 30.11.2021

Глава британского генштаба Картер покинул свой пост

Генерал Ник Картер покинул пост начальника британского Генштаба после более чем трех лет службы в этой должности, сообщило Минобороны Великобритании. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:58

2021-11-30T16:58

2021-11-30T16:58

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минобороны великобритании

николас картер

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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Генерал Ник Картер покинул пост начальника британского Генштаба после более чем трех лет службы в этой должности, сообщило Минобороны Великобритании."После более чем трехлетней службы в этой должности генерал сэр Ник Картер в последний раз покинул штаб обороны в качестве начальника штаба обороны", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Картер, в частности, участвовал в проведении эвакуации из Афганистана в августе 2021 года. Кроме того, он неоднократно высказывался о России: в частности, называл "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм, а также указывал, что напряженность между Россией и странами Запада может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности".

https://ria.ru/20211127/ugroza-1760997535.html

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2021

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в мире, минобороны великобритании, николас картер, россия