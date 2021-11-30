https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761443071.html

Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19

Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19

Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию от коронавируса для детей возраста 5-11 лет из групп риска и уязвимых категорий. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:45

2021-11-30T13:45

2021-11-30T13:55

распространение коронавируса

в мире

франция

евросоюз

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию от коронавируса для детей возраста 5-11 лет из групп риска и уязвимых категорий.Заявление французского медицинского регулятора появилось после одобрения вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет на уровне Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовало расширить применение COVID-вакцины на детей этого возраста."Следом Высшее управление здравоохранения проанализировало эпидемиологические данные, а также имеющиеся данные об эффективности вакцины в этой возрастной группе. Медицинский регулятор Франции теперь рекомендует сделать вакцинацию доступной для детей этой возрастной группы: тем, кто подвержен риску переносить заболевание в тяжелой форме и летального исхода, и тем, кто живет в окружении людей с ослабленным иммунитетом или уязвимых лиц, не защищенных вакцинацией, и тех, кто не может привиться", - говорится в заявлении регулятора.Также HAS рекомендовало усилить меры профилактики в школах, поддерживать ограничения и периодически проводить тесты на COVID-19.В последние недели, по данным специалистов, резко возросла заболеваемость COVID-19 во всех возрастных группах. Дети в возрасте от 6 до 11 лет стали группой "с самым высоким уровнем заболеваемости" среди школьников, отметил регулятор.

https://ria.ru/20211129/pfizer-1761301674.html

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в мире, франция, евросоюз, коронавирус covid-19