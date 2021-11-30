https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761443071.html
Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19
Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19
Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию от коронавируса для детей возраста 5-11 лет из групп риска и уязвимых категорий. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:45
2021-11-30T13:45
2021-11-30T13:55
распространение коронавируса
в мире
франция
евросоюз
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию от коронавируса для детей возраста 5-11 лет из групп риска и уязвимых категорий.Заявление французского медицинского регулятора появилось после одобрения вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет на уровне Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовало расширить применение COVID-вакцины на детей этого возраста."Следом Высшее управление здравоохранения проанализировало эпидемиологические данные, а также имеющиеся данные об эффективности вакцины в этой возрастной группе. Медицинский регулятор Франции теперь рекомендует сделать вакцинацию доступной для детей этой возрастной группы: тем, кто подвержен риску переносить заболевание в тяжелой форме и летального исхода, и тем, кто живет в окружении людей с ослабленным иммунитетом или уязвимых лиц, не защищенных вакцинацией, и тех, кто не может привиться", - говорится в заявлении регулятора.Также HAS рекомендовало усилить меры профилактики в школах, поддерживать ограничения и периодически проводить тесты на COVID-19.В последние недели, по данным специалистов, резко возросла заболеваемость COVID-19 во всех возрастных группах. Дети в возрасте от 6 до 11 лет стали группой "с самым высоким уровнем заболеваемости" среди школьников, отметил регулятор.
https://ria.ru/20211129/pfizer-1761301674.html
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в мире, франция, евросоюз, коронавирус covid-19
13:45 30.11.2021 (обновлено: 13:55 30.11.2021)
Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19
Французский регулятор рекомендовал вакцинацию от COVID-19 для детей из групп риска
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости.
Высшее управление здравоохранения Франции
(HAS) рекомендовало вакцинацию от коронавируса для детей возраста 5-11 лет из групп риска и уязвимых категорий.
Заявление французского медицинского регулятора появилось после одобрения вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет на уровне Евросоюза
. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовало расширить применение COVID-вакцины на детей этого возраста.
"Следом Высшее управление здравоохранения проанализировало эпидемиологические данные, а также имеющиеся данные об эффективности вакцины в этой возрастной группе. Медицинский регулятор Франции теперь рекомендует сделать вакцинацию доступной для детей этой возрастной группы: тем, кто подвержен риску переносить заболевание в тяжелой форме и летального исхода, и тем, кто живет в окружении людей с ослабленным иммунитетом или уязвимых лиц, не защищенных вакцинацией, и тех, кто не может привиться", - говорится в заявлении регулятора.
Также HAS рекомендовало усилить меры профилактики в школах, поддерживать ограничения и периодически проводить тесты на COVID-19.
В последние недели, по данным специалистов, резко возросла заболеваемость COVID-19 во всех возрастных группах. Дети в возрасте от 6 до 11 лет стали группой "с самым высоким уровнем заболеваемости" среди школьников, отметил регулятор.