https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761406645.html
В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
В Китае более 1,1 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель государственного... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:00
2021-11-30T11:00
2021-11-30T11:00
распространение коронавируса
в мире
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. В Китае более 1,1 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн."По состоянию на 29 ноября в Китае в общей сложности было введено 2,49 миллиарда доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, превысило 1,1 миллиарда и достигло 1 110 506 000", - сказал Ми Фэн.Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее заявлял, что КНР к концу года планирует привить от коронавируса 80% населения. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают более 1,4 миллиарда человек.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
https://ria.ru/20211130/avstriya-1761404436.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19
В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от коронавируса
ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости.
В Китае
более 1,1 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.
"По состоянию на 29 ноября в Китае в общей сложности было введено 2,49 миллиарда доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, превысило 1,1 миллиарда и достигло 1 110 506 000", - сказал Ми Фэн.
Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее заявлял, что КНР к концу года планирует привить от коронавируса 80% населения. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают более 1,4 миллиарда человек.
Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.