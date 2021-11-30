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В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной
В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной - РИА Новости, 30.11.2021
В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной
Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:14
2021-11-30T14:12
украина
москва
россия
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черноморский регион
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер."МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной", - говорится в размещенном на сайте МИД сообщении к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".Ведомство отметило, что "действия России носят сугубо оборонительный характер".Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в ведомстве.По словам Владимира Путина, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20211130/kuleba-1761376992.html
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украина
москва
россия
черноморский регион
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украина, москва, россия, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черноморский регион, ситуация в днр и лнр
13:14 30.11.2021 (обновлено: 14:12 30.11.2021)
 
В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной

МИД: еженедельно у российских границ фиксируют полеты более 50 самолетов-разведчиков НАТО

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер.
"МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной", - говорится в размещенном на сайте МИД сообщении к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".
Ведомство отметило, что "действия России носят сугубо оборонительный характер".
"В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые", - говорится в документе. Кроме того, почти каждую неделю средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль границ России.
Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 05:54
Немцы высмеяли главу МИД Украины, испугавшегося "российского вторжения"
Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в ведомстве.
По словам Владимира Путина, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:25
В МИД не согласились с тем, что присутствие НАТО способствует безопасности
 
УкраинаМоскваРоссияВ миреНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Черноморский регионСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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