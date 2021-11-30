13:14 30.11.2021 (обновлено: 14:12 30.11.2021)
В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной
МИД: еженедельно у российских границ фиксируют полеты более 50 самолетов-разведчиков НАТО
"МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной", - говорится в размещенном на сайте МИД сообщении к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".
Ведомство отметило, что "действия России носят сугубо оборонительный характер".
"В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые", - говорится в документе. Кроме того, почти каждую неделю средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль границ России.
Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города".
Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в ведомстве.
По словам Владимира Путина, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".