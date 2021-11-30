https://ria.ru/20211130/ukraina-1761435074.html

В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной

В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной - РИА Новости, 30.11.2021

В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной

Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:14

2021-11-30T13:14

2021-11-30T14:12

украина

москва

россия

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

черноморский регион

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер."МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной", - говорится в размещенном на сайте МИД сообщении к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".Ведомство отметило, что "действия России носят сугубо оборонительный характер".Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Россия сосредотачивает войска на границе с соседней страной. В российской Службе внешней разведки считают, что Госдепартамент США, в частности, распространяет ложную информацию о стягивании Москвой сил для войны, рисуя "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". Российскую разведку "удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", отметили там. В Кремле неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине — внутриполитический и Россия в него не вмешивается.В то же время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в российском Минобороны, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Кроме того, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в ведомстве.По словам Владимира Путина, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20211130/kuleba-1761376992.html

https://ria.ru/20211130/nato-1761437408.html

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украина, москва, россия, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черноморский регион, ситуация в днр и лнр