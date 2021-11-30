https://ria.ru/20211130/ugroza-1761476705.html

Путин ответил на вопрос о китайской "угрозе"

Путин ответил на вопрос о китайской "угрозе" - РИА Новости, 30.11.2021

Путин ответил на вопрос о китайской "угрозе"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о китайской "угрозе", отметил, что те, кто его пугал с 2000 года, "сами испугались". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:36

2021-11-30T15:36

2021-11-30T16:01

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

в мире

китай

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о китайской "угрозе", отметил, что те, кто его пугал с 2000 года, "сами испугались"."Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду, нормам международного права. Но факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".

https://ria.ru/20211130/putin-1761480344.html

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россия, в мире, китай, владимир путин