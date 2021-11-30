https://ria.ru/20211130/ugroza-1761466510.html

Глава разведки Британии заявил о "серьезных угрозах", исходящих от России

Глава разведки Британии заявил о "серьезных угрозах", исходящих от России - РИА Новости, 30.11.2021

Глава разведки Британии заявил о "серьезных угрозах", исходящих от России

Великобритания видит серьезные угрозы от России, заявил глава Ми-6 Ричард Мур в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:01

2021-11-30T15:01

2021-11-30T15:01

в мире

киев

иран

европа

дмитрий песков

международный институт стратегических исследований

нато

борис джонсон

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ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости. Великобритания видит серьезные угрозы от России, заявил глава Ми-6 Ричард Мур в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года.Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упреки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявил глава Ми-6, Китай, Россия, Иран и международный терроризм - приоритеты для западного разведывательного мира."Мы продолжаем видеть серьезную угрозу от России. Моего отца направили в Москву в 1960-х, и мои первые воспоминания - о Москве. Я глубоко уважаю российскую историю, культуру и людей. Текущие отношения с Россией - это не то, чего хочет Британия", - заявил Мур, выступая в Международном институте стратегических исследований.При этом он отметил, что Лондон будет делать все возможное для "сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы".Ранее британский премьер Борис Джонсон заявлял, что Лондон выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебным по отношению к России или окружить и подорвать ее. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

https://ria.ru/20211127/oborona-1761083688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, иран, европа, дмитрий песков, международный институт стратегических исследований, нато, борис джонсон, ми-6, россия, ричард мур