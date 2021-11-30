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Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях
Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях - РИА Новости, 30.11.2021
Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений, пока, по его словам, в альянсе такую прозрачность РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:32
2021-11-30T20:32
в мире
йенс столтенберг
рига
белоруссия
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений, пока, по его словам, в альянсе такую прозрачность "не наблюдают"."Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности, пока мы эту прозрачность не наблюдаем", - сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия планирует с Россией провести учения по прикрытию южных границ - с Украиной.
https://ria.ru/20211130/plan-1761499676.html
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в мире, йенс столтенберг, рига, белоруссия, нато, россия
20:32 30.11.2021
 
Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию и Белоруссию к прозрачности во время военных учений

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений, пока, по его словам, в альянсе такую прозрачность "не наблюдают".
"Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности, пока мы эту прозрачность не наблюдаем", - сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия планирует с Россией провести учения по прикрытию южных границ - с Украиной.
Лукашенко о маневрах НАТО в Прибалтике и на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Лукашенко заявил, что у Минска есть план для реакции на маневры НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергРигаБелоруссияНАТОРоссия
 
 
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