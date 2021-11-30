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Число погибших из-за урагана в Турции возросло до шести человек
Число погибших из-за урагана в Турции возросло до шести человек - РИА Новости, 30.11.2021
Число погибших из-за урагана в Турции возросло до шести человек
Число жертв урагана в Стамбуле и ряде провинций на северо-западе Турции возросло до 6, сообщили местные власти. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:49
2021-11-30T09:49
2021-11-30T10:23
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АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Число жертв урагана в Стамбуле и ряде провинций на северо-западе Турции возросло до 6, сообщили местные власти.Ранее сообщалось о четырех погибших в Стамбуле и 38 раненных обломками крыш, разрушенных из-за сильного ветра, скорость которого местами достигала 130 километров в час. Как сообщал РИА Новости представитель генконсульства РФ в Стамбуле, граждан России среди погибших из-за урагана нет.По сообщению администрации провинции Коджаэли, в ней погиб один человек и восемь получили ранения от упавших обломков крыш. Сообщается также об одном погибшем в провинции Зонгулдак.
https://ria.ru/20211129/uragan-1761337120.html
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в мире, стамбул, коджаэли (провинция), россия, новости - туризм
09:49 30.11.2021 (обновлено: 10:23 30.11.2021)
Число погибших из-за урагана в Турции возросло до шести человек
Число погибших из-за урагана на северо-западе Турции возросло до шести человек