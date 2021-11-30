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Губернатор Кузбасса встретился с родственниками погибших на "Листвяжной"
Губернатор Кузбасса встретился с родственниками погибших на "Листвяжной" - РИА Новости, 30.11.2021
Губернатор Кузбасса встретился с родственниками погибших на "Листвяжной"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев начал встречаться с родственниками погибших горняков на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:02
2021-11-30T08:02
2021-11-30T08:02
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев начал встречаться с родственниками погибших горняков на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале главы региона."Сергей Цивилев начал встречи с родственниками погибших шахтеров "Листвяжной". Губернатор проведёт индивидуальную встречу с каждой семьей. Встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъёма всех тел - в администрации Белова", – говорится в сообщении.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Губернатор Кузбасса встретился с родственниками погибших на "Листвяжной"
Губернатор Цивилев начал встречи с родственниками погибших горняков на шахте "Листвяжная"