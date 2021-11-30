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ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.11.2021
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
Мощный циклон, сопровождающийся порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения практически на всей... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:45
2021-11-30T02:45
2021-11-30T02:45
общество
забайкальский край
дальний восток
внии гочс
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мощный циклон, сопровождающийся порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения практически на всей территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 миллиметров в сутки и порывами ветра до 40 метров в секунду. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Кроме того, в этот же период ожидается нарушение энергоснабжения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей из-за налипания мокрого снега на провода.
https://ria.ru/20211123/dtp-1760286545.html
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общество, забайкальский край, дальний восток, внии гочс
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС предупредил, что мощный циклон может парализовать почти весь Дальний Восток