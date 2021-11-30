Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/tsiklon-1761373284.html
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.11.2021
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
Мощный циклон, сопровождающийся порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения практически на всей... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:45
2021-11-30T02:45
общество
забайкальский край
дальний восток
внии гочс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мощный циклон, сопровождающийся порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения практически на всей территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 миллиметров в сутки и порывами ветра до 40 метров в секунду. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Кроме того, в этот же период ожидается нарушение энергоснабжения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей из-за налипания мокрого снега на провода.
https://ria.ru/20211123/dtp-1760286545.html
забайкальский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_98:0:2231:1600_1920x0_80_0_0_899fe0047bb8c0e651e6f3ff9e023c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, забайкальский край, дальний восток, внии гочс
02:45 30.11.2021
 
ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке

ВНИИ ГОЧС предупредил, что мощный циклон может парализовать почти весь Дальний Восток

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мощный циклон, сопровождающийся порывами ветра скоростью до 40 метров в секунду, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения практически на всей территории Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 миллиметров в сутки и порывами ветра до 40 метров в секунду. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 10:13
Снежный циклон в Приморье привел к росту числа ДТП
Кроме того, в этот же период ожидается нарушение энергоснабжения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей из-за налипания мокрого снега на провода.
 
ОбществоЗабайкальский крайДальний ВостокВНИИ ГОЧС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Лавров заявил о внедрении США конфронтационных схем в АТР
11:13"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"
11:13СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс
11:12Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
11:11В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
11:10Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
Лента новостейМолния
Лавров заявил о внедрении США конфронтационных схем в АТР"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на ДонбассУкраина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВРВ Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"Умер конструктор космических аппаратов Руслан КомаевВ России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России