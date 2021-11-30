https://ria.ru/20211130/travnev-1761498861.html
Суд дал экс-мэру Пятигорска три года колонии за превышение полномочий
Суд дал экс-мэру Пятигорска три года колонии за превышение полномочий - РИА Новости, 30.11.2021
Суд дал экс-мэру Пятигорска три года колонии за превышение полномочий
Ленинский районный суд Ставрополя приговорил к 3 годам колонии бывшего главу Пятигорска Льва Травнева по делу о превышении полномочий, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:03
2021-11-30T17:03
2021-11-30T17:13
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 30 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя приговорил к 3 годам колонии бывшего главу Пятигорска Льва Травнева по делу о превышении полномочий, сообщила журналистам прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.По данным ведомства, бывший мэр Пятигорска в период с 2011 по 2013 год незаконно выдал разрешения на строительство автозаправочной станции, автосалона и магазина на земельных участках, подлежащих использованию в лечебно-профилактических целях курорта федерального значения. Дело расследовалось по статье УК РФ "превышение должностных полномочий"."Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева.Кроме этого, суд лишил Травнева права занимать определённые должности в органах власти на три года."Судом удовлетворен гражданский иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя о взыскании с осуждённого в счет возмещения причиненного экологического ущерба денежных средств. Приговор в законную силу не вступил", - отметила прокурор.Травнев занимал пост главы города Пятигорска с 20 октября 2006 года в течение 11 лет.
https://ria.ru/20211128/vzyatka-1761181686.html
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происшествия, ставропольский край, пятигорск, генеральная прокуратура рф, ставрополь
17:03 30.11.2021 (обновлено: 17:13 30.11.2021)
Суд дал экс-мэру Пятигорска три года колонии за превышение полномочий
Суд приговорил экс-мэра Пятигорска Травнева к трем годам колонии за превышение полномочий