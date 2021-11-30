https://ria.ru/20211130/translyatsiya-1761556853.html

В Подмосковье блогеры сымитировали в Сети трансляцию с пытками человека

В Подмосковье блогеры сымитировали в Сети трансляцию с пытками человека - РИА Новости, 30.11.2021

В Подмосковье блогеры сымитировали в Сети трансляцию с пытками человека

Полиция проведет с профилактическую работу с блогерами из Звенигорода, которые во время прямой трансляции имитировали пытки человека для привлечения... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T23:23

2021-11-30T23:23

2021-11-30T23:24

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общество

интернет

блогер

звенигород

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция проведет с профилактическую работу с блогерами из Звенигорода, которые во время прямой трансляции имитировали пытки человека для привлечения подписчиков, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что блогеры в Звенигороде во время стрима пытают мужчину, один из зрителей заявил об этом в полицию.По информации ведомства, в дежурную часть звенигородского отдела полиции поступило сообщение от мужчины, что в интернете размещены ролики, содержащие признаки противоправных действий."В результате проверки сотрудниками полиции установлен местный житель 1993 года рождения, который совместно со знакомым в своей квартире по предварительной договоренности с целью привлечения большего внимания потенциальных подписчиков снимали видеоролики и размещали их на одном из видеохостингов. Сценарии видеосюжетов они придумывали сами или за определённые бонусы выполняли желания зрителей. Со слов участников съёмок, они не пострадали, так как всё происходило по их добровольному согласию", - говорится в сообщении.Кроме того, ранее в полицию от соседей поступала информация о якобы противоправных действиях в указанной квартире. Полицейские проверили все факты, информация не подтвердилась. А с участниками видеосъёмок будет "проведена профилактическая работа".

https://ria.ru/20211130/shkolnik-1761538166.html

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происшествия, общество, интернет, блогер, звенигород, московская область (подмосковье), россия