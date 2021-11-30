https://ria.ru/20211130/tekhnologiya-1761485000.html

"Роснефть" передаст CNPC технологию моделирования гидроразрыва пласта

"Роснефть" передаст CNPC технологию моделирования гидроразрыва пласта - РИА Новости, 30.11.2021

"Роснефть" передаст CNPC технологию моделирования гидроразрыва пласта

"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали лицензионное... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:06

2021-11-30T16:06

2021-11-30T16:06

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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения (ПО) "РН-ГРИД" -- технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП).Об этом сообщается на официальном сайте "Роснефти". Собственная разработка "Роснефти" будет способствовать повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC."Роснефть" в рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД". Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость нефтегазовой отрасли РФ в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП. В 2018 году "Роснефть" начала коммерческую реализацию уникального программного комплекса. "РН-ГРИД" стоит существенно дешевле зарубежных аналогов, однако по своим характеристикам превосходит их.

https://ria.ru/20211130/shankhay-1761430604.html

китай

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китай, роснефть, россия