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"Роснефть" передаст CNPC технологию моделирования гидроразрыва пласта
"Роснефть" передаст CNPC технологию моделирования гидроразрыва пласта - РИА Новости, 30.11.2021
"Роснефть" передаст CNPC технологию моделирования гидроразрыва пласта
"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали лицензионное... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:06
2021-11-30T16:06
2021-11-30T16:06
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения (ПО) "РН-ГРИД" -- технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП).Об этом сообщается на официальном сайте "Роснефти". Собственная разработка "Роснефти" будет способствовать повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC."Роснефть" в рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД". Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость нефтегазовой отрасли РФ в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП. В 2018 году "Роснефть" начала коммерческую реализацию уникального программного комплекса. "РН-ГРИД" стоит существенно дешевле зарубежных аналогов, однако по своим характеристикам превосходит их.
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