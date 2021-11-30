https://ria.ru/20211130/tekhnologii-1761375329.html
СМИ: MI6 считает, что для борьбы с Россией нужно развивать технологии
СМИ: MI6 считает, что для борьбы с Россией нужно развивать технологии - РИА Новости, 30.11.2021
СМИ: MI6 считает, что для борьбы с Россией нужно развивать технологии
В британской внешней разведке MI6 считают, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы противостоять угрозам от России и Китая, которые... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:46
2021-11-30T03:46
2021-11-30T03:46
в мире
технологии
китай
международный институт стратегических исследований
британская разведывательная служба mi6
россия
ричард мур
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. В британской внешней разведке MI6 считают, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы противостоять угрозам от России и Китая, которые осваивают искусственный интеллект (ИИ), сообщает газета Guardian со ссылкой на текст речи, с которой собирается выступить глава агентства Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований."Мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса... Мы должны стать более открытыми, чтобы остаться секретными", - приводит издание слова из речи Мура.По данным газеты, Китай оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а Россия занимается "наращиванием потенциала в сфере хакерских атак"."Наши противники вкладывают средства... в освоение ИИ, вычислений на квантовом компьютере и синтетической биологии, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им преимущество", - говорится в речи Мура.
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в мире, технологии, китай, международный институт стратегических исследований, британская разведывательная служба mi6, россия, ричард мур
СМИ: MI6 считает, что для борьбы с Россией нужно развивать технологии
Guardian: MI6 считает, что для борьбы с Россией и Китаем нужно развивать технологии