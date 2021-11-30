https://ria.ru/20211130/tekhnologii-1760735380.html

Ericsson: три четверти населения Земли будут жить в зоне 5G к 2027 году

Ericsson: три четверти населения Земли будут жить в зоне 5G к 2027 году - РИА Новости, 30.11.2021

Ericsson: три четверти населения Земли будут жить в зоне 5G к 2027 году

В зоне действия сетей пятого поколения (5G) к концу 2021 года будут жить два миллиарда человек, а к 2027 году - уже 75% мирового населения, говорится в новом... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:26

2021-11-30T10:26

2021-11-30T10:27

общество

технологии

ericsson

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760853413_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_af20380797d1b4b5291adebc4ced4a8a.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В зоне действия сетей пятого поколения (5G) к концу 2021 года будут жить два миллиарда человек, а к 2027 году - уже 75% мирового населения, говорится в новом отчете Ericsson Mobility Report.Основные факторы успеха новой технологии - своевременное появление доступных устройств от разных производителей и довольно быстрое снижение цен на эти устройства, а также ранний запуск сетей 5G в Китае с его огромным населением, считают эксперты Ericsson.По их оценкам, сети пятого поколения станут самой быстро развивающейся технологией в истории мобильной связи. Услуги 5G уже сегодня предоставляют 180 сотовых операторов, и к концу текущего года в мире будет 660 миллионов подключений к таким сетям.В целом, по данным отчета, в сотовых сетях по всему миру сегодня происходит 8,1 миллиарда подключений. И возможности для роста не исчерпаны — в 2027 году число подключений достигнет 8,9 миллиарда, 92% которых будут приходиться на мобильный широкополосный доступ (МШПД). При этом количество уникальных пользователей мобильной связи будет также расти — с нынешних 6 миллиардов до 6,7 миллиарда к концу 2027 года.Согласно прогнозу Ericsson, к концу 2027 года технология пятого поколения станет доминирующей - в мире будет 4,4 миллиарда 5G-подключений, а доля 5G в общем объеме мобильных подключений приблизится к 49%.В настоящее время по уровню проникновения технологий 5G лидирует Северо-Восточная Азия, за которой следуют страны Персидского залива и Западной Европы. Однако в течение ближайших лет расстановка сил изменится — лидерство перейдет к Северной Америке, где в 2027 году уровень проникновения технологий 5G достигнет 90%.Закат устаревающих технологийСвязь четвертого поколения пока по-прежнему остается основной мобильной технологией подключения к сетям, однако конец 2021 года станет переломным, уверены в Ericsson. Число 4G-подключений достигнет пика в следующем году на отметке 4,7 миллиарда, а затем начнет снижаться и упадет до 3,3 миллиарда к концу 2027 года из-за миграции в сети 5G.Повсеместное распространение сетей 4G и появление сетей 5G с их широкими возможностями привело к закату устаревших технологий, таких как 2G и 3G. В перспективе все больший частотный ресурс будет перераспределяться в пользу 4G и 5G.Уже сегодня от технологий 2G отказываются Северная Америка, Северо-Восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия. К середине 2020-х годов они откажутся также и от использования 3G. Западная Европа, сейчас более зависимая от технологий 2G, к середине 2020-х годов уйдет от использования технологий 3G, а затем, ближе к 2030 году, откажется и от 2G. Страны Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока и часть стран Юго-Восточной Азии в ближайшие годы продолжат эксплуатировать сети 3G, а к 2030 году откажутся как от 3G, так и от 2G. Особый подход у стран Персидского залива, которые будут придерживаться смешанной стратегии отказа от устаревших технологий, говорится в отчете.Смартфоны и рост трафикаОбщемировой мобильный трафик данных за исключением трафика сетей фиксировано-беспроводного доступа (FWA), согласно прогнозу Ericsson, к концу 2021 года достигнет 65 ЭБ (эксабайт) в месяц. В ближайшие годы он будет расти и в 2027 году достигнет показателя в 288 ЭБ в месяц. С учетом сетей FWA трафик составит 80 ЭБ в месяц к концу 2021 года и 370 ЭБ в месяц к концу 2027 года.При этом все больше людей отдает предпочтение смартфонам - к концу этого года на долю этих устройств придется 6,3 миллиарда или 77% мобильных подключений. Начиная с 2011 года, к мобильным сетям по всему миру были подключены 5,5 миллиардов смартфонов. В ближайшие годы тенденция сохранится, и в 2027 году показатели вырастут до 7,7 миллиарда и 86%, соответственно.Уже сегодня смартфонами генерируется 97% мобильного трафика данных, и в ближайшие годы их доля в трафике продолжит расти. К концу 2021 года потребление трафика в расчете на один смартфон составит, в среднем, 11,4 ГБ в месяц, а к концу 2027 года вырастет до 41 ГБ в месяц. В настоящее время порядка 69% мобильного трафика данных приходится на видеоконтент, вклад которого будет расти и в 2027 году достигнет 79%.В ближайшие годы лидерами по трафику будут страны, которые первыми запустили сети 5G, и к 2027 году на сети 5G будет приходиться 62% мирового трафика данных, утверждают аналитики.Развитие технологий 5G SAСети пятого поколения с автономной архитектурой (5G Standalone, 5G SA) развиваются медленнее, чем ожидалось, несмотря на наличие необходимых коммерческих устройств. Основополагающий фактор, который будет способствовать их развитию, - доступность средних частотных диапазонов, говорится в обзоре.Первыми сети 5G SA развернули Китай и Северная Америка, а затем коммерческие услуги на базе сетей с автономной 5G-архитектурой появились в Южной Корее, Сингапуре и Таиланде, а также в нескольких европейских странах. Эксперты Ericsson ожидают появления первых коммерческих нативных услуг передачи голоса в сетях 5G (VoNR) к концу 2021-го или началу 2022 года.Для оказания услуг 5G SA используются частоты ниже 6 гигагерц. Услуги наилучшего качества операторы смогут представлять, комбинируя частоты миллиметрового диапазона и частоты ниже 6 гигагерц за счет двойного NR-NR подключения (NR-DC). Поддержка NR-DC в коммерческих устройствах появится в течение 2022 года.Широкополосный и массовый Интернет вещейПо итогам 2021 года технологии 4G и 5G станут основными для подключения устройств широкополосного интернета вещей (IoT), уверены в Ericsson. Широкополосный IoT обеспечивает требования, необходимые для сценариев с широким покрытием, такие как высокая пропускная способность, низкая задержка и возможность передавать большие объемы данных. К концу 2027 года доля широкополосных подключений в сегменте мобильного интернета вещей достигнет 40%, при этом большая часть этих подключений будет приходиться на сети 4G. Скорости передачи данных в этом сегменте будут расти по мере развертывания технологий 5G NR в старых и новых частотных диапазонах.Технологии массового интернета вещей (Massive IoT), такие как NB-IoT и Cat-M1, используются, в основном, для сценариев, требующих подключения множества простых недорогих устройств. Эти устройства долго работают на одном заряде батареи и не требуют высокой пропускной способности. Технологии массового интернета вещей в ближайшие годы будут востребованы по всему миру — на их долю будет приходиться 51% IoT-подключений в 2027 году.Как отметили в Ericsson, в настоящее время на оборудовании компании развернуты 97 5G-сетей в 46 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G со 168 операторами. Ericsson разрабатывает и поставляет операторам решения и технологии для сетей связи, оказывает цифровые услуги и услуги по интеллектуальному управлению сетью, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса.

https://ria.ru/20201207/ericsson-1587367318.html

https://ria.ru/20210325/5g-1602800162.html

https://ria.ru/20210603/tolstoy-1735379342.html

https://ria.ru/20210330/mts-1603489520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, ericsson, мобильная связь