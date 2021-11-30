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Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся в 286 поселениях МО

Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся в 286 поселениях МО - РИА Новости, 30.11.2021

Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся в 286 поселениях МО

Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся еще в 286 малых поселениях Московской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", из них в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:48

2021-11-30T19:48

2021-11-30T19:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся еще в 286 малых поселениях Московской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", из них в 46 – уже в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, Московская область сейчас является вторым регионом России по покрытию мобильными сетями.В рамках федерального проекта мобильную связь и интернет проводят в населенные пункты, где живут от 250 до 500 человек.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума