https://ria.ru/20211130/svyaz-1761536126.html
Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся в 286 поселениях МО
Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся в 286 поселениях МО - РИА Новости, 30.11.2021
Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся в 286 поселениях МО
Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся еще в 286 малых поселениях Московской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", из них в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:48
2021-11-30T19:48
2021-11-30T19:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761535640_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_11d5fac0bf2610c20a91b0d6d054e890.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся еще в 286 малых поселениях Московской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", из них в 46 – уже в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, Московская область сейчас является вторым регионом России по покрытию мобильными сетями.В рамках федерального проекта мобильную связь и интернет проводят в населенные пункты, где живут от 250 до 500 человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761535640_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4ed89a1d0d07ba45538d815859c43c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума