https://ria.ru/20211130/svpd-1761394576.html

Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп

Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп - РИА Новости, 30.11.2021

Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп

Участники встречи по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которая прошла в Вене накануне, стремятся... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:57

2021-11-30T09:57

2021-11-30T10:02

политика

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

иран

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участники встречи по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которая прошла в Вене накануне, стремятся как можно скорее достичь результата и договорились перезапустить работу двух экспертных групп, заявили во вторник в МИД РФ.Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице."Всеми участниками подтверждена приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему возвращению к полноценной реализации "ядерной сделки", а также нацеленность на продолжение интенсивного взаимодействия по урегулированию вопросов, остающихся нерешенными с момента завершения предыдущего шестого раунда переговоров. Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат", - говорится в сообщении МИД РФ."Достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html

россия

иран

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политика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран