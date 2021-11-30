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Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп
Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп - РИА Новости, 30.11.2021
Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп
Участники встречи по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которая прошла в Вене накануне, стремятся... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:57
2021-11-30T09:57
2021-11-30T10:02
политика
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
иран
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участники встречи по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которая прошла в Вене накануне, стремятся как можно скорее достичь результата и договорились перезапустить работу двух экспертных групп, заявили во вторник в МИД РФ.Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице."Всеми участниками подтверждена приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему возвращению к полноценной реализации "ядерной сделки", а также нацеленность на продолжение интенсивного взаимодействия по урегулированию вопросов, остающихся нерешенными с момента завершения предыдущего шестого раунда переговоров. Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат", - говорится в сообщении МИД РФ."Достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм", - добавили в министерстве.
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политика, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран
09:57 30.11.2021 (обновлено: 10:02 30.11.2021)
Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу двух экспертных групп
Участники встречи по СВПД в Вене перезапустят работу групп по санкциям и ядерным вопросам