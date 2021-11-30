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Более 63 тысяч человек остались без света в Крыму из-за циклона
Более 63 тысяч человек остались без света в Крыму из-за циклона - РИА Новости, 30.11.2021
Более 63 тысяч человек остались без света в Крыму из-за циклона
Свыше 63 тысяч человек остались накануне без энергоснабжения на территории Крыма и Севастополя в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:15
2021-11-30T13:15
происшествия
севастополь
республика крым
электричество
погода
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Свыше 63 тысяч человек остались накануне без энергоснабжения на территории Крыма и Севастополя в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 33 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В семи муниципальных образованиях Крыма произошло нарушение энергоснабжения 6,63 тысячи жилых домов, в которых проживают более 44,7 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, без света также остались 52 социально значимых объекта. При падении деревьев были повреждены более 20 автомобилей и кровли 10 жилых домов и школ. В населенном пункте Советский из-за повреждения трубопровода было нарушено теплоснабжение центральной районной больницы."В Севастополе произошло нарушение энергоснабжения 6,61 тысячи жилых домов с населением свыше 18,4 тысячи человек и трех социально значимых объектов", - добавил собеседник агентства.В результате воздействия стихии зарегистрировано падение 19 деревьев, которые повредили три автомобиля.В соответствии с прогнозом, во вторник циклон продолжит оказывать воздействие на регионы Уральского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов в виде сильных осадков и порывов ветра скоростью до 32 метров в секунду.
https://ria.ru/20211130/krym-1761395485.html
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севастополь
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происшествия, севастополь, республика крым, электричество, погода, россия
13:15 30.11.2021
 
Более 63 тысяч человек остались без света в Крыму из-за циклона

Более 63 тысяч человек остались без света в Крыму и Севастополе из-за мощного циклона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в окрестностях села Партизанское в Крыму
Линии электропередач в окрестностях села Партизанское в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Свыше 63 тысяч человек остались накануне без энергоснабжения на территории Крыма и Севастополя в результате воздействия мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 33 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В семи муниципальных образованиях Крыма произошло нарушение энергоснабжения 6,63 тысячи жилых домов, в которых проживают более 44,7 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, без света также остались 52 социально значимых объекта. При падении деревьев были повреждены более 20 автомобилей и кровли 10 жилых домов и школ. В населенном пункте Советский из-за повреждения трубопровода было нарушено теплоснабжение центральной районной больницы.
"В Севастополе произошло нарушение энергоснабжения 6,61 тысячи жилых домов с населением свыше 18,4 тысячи человек и трех социально значимых объектов", - добавил собеседник агентства.
В результате воздействия стихии зарегистрировано падение 19 деревьев, которые повредили три автомобиля.
В соответствии с прогнозом, во вторник циклон продолжит оказывать воздействие на регионы Уральского, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов в виде сильных осадков и порывов ветра скоростью до 32 метров в секунду.
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