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В Германии вынесли приговор рабовладельцу из Ирака за убийство ребенка
В Германии вынесли приговор рабовладельцу из Ирака за убийство ребенка - РИА Новости, 30.11.2021
В Германии вынесли приговор рабовладельцу из Ирака за убийство ребенка
Выходец из Ирака и предполагаемый сторонник террористической группировки "Исламское государство"* Таха Аль-Й. приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по делу о... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:32
2021-11-30T16:32
2021-11-30T17:26
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Выходец из Ирака и предполагаемый сторонник террористической группировки "Исламское государство"* Таха Аль-Й. приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по делу о военных преступлениях и геноциде, в рамках которого суд признал его виновным в убийстве пятилетней йезидки в 2015 году, сообщает немецкая телерадиовещательная компания ARD.Дело рассматривал высший земельный суд Франкфурта. По данным обвинения, Таха Аль-Й. в 2015 году содержал пятилетнюю йезидку и ее мать в качестве рабов в иракском городе Эль-Фаллуджа, он неоднократно подвергал их жестокому обращению. Однажды мужчина в качестве наказания привязал девочку к цепи во дворе, оставив ее на палящем солнце - девочка скончалась от обезвоживания. Матери погибшей осужденный должен выплатить 50 тысяч евро компенсации.Как отметил председательствующий судья Кристоф Коллер, этот вердикт суда - первый в отношении преступлений ИГ против йезидов. Ранее суд приговорил к десяти годам лишения свободы супругу Тахи Аль-Й., признав ее причастной к убийству девочки, поскольку она не помогла ей, а также признав ее виновной в членстве в террористической группировке.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20211120/irak-1759934768.html
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в мире, ирак, германия, исламское государство, ard, россия
16:32 30.11.2021 (обновлено: 17:26 30.11.2021)
В Германии вынесли приговор рабовладельцу из Ирака за убийство ребенка
Суд в Германии приговорил рабовладельца из Ирака к пожизненному сроку за убийство ребенка