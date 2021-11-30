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Мишустин утвердил Транспортную стратегию до 2030 года
Мишустин утвердил Транспортную стратегию до 2030 года - РИА Новости, 30.11.2021
Мишустин утвердил Транспортную стратегию до 2030 года
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:17
2021-11-30T10:17
2021-11-30T10:17
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина."Повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объема и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и низкоуглеродная трансформация отрасли – таковы основные цели новой Транспортной стратегии до 2030 года и прогнозный период до 2035 года. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Согласно документу, в частности, доля поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях по сравнению с 2019 годом должна увеличиться на 15%. Также ожидается, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и международных перевозках, составит 80%.Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года была разработана Минтрансом РФ. Она состоит из трёх этапов: первый намечен на 2021-2024 годы, второй – на период с 2025 по 2030 год, третий – с 2031 по 2035 годы. Как предполагается её авторами, стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего тех, кто пользуется транспортом и проживает в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
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экономика, михаил мишустин, россия
Мишустин утвердил Транспортную стратегию до 2030 года
Премьер Мишустин подписал распоряжение об утверждении Транспортной стратегии до 2030 года
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал распоряжение об утверждении Транспортной стратегии РФ
до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объема и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и низкоуглеродная трансформация отрасли – таковы основные цели новой Транспортной стратегии до 2030 года и прогнозный период до 2035 года. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Согласно документу, в частности, доля поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях по сравнению с 2019 годом должна увеличиться на 15%. Также ожидается, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и международных перевозках, составит 80%.
Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года была разработана Минтрансом РФ. Она состоит из трёх этапов: первый намечен на 2021-2024 годы, второй – на период с 2025 по 2030 год, третий – с 2031 по 2035 годы. Как предполагается её авторами, стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего тех, кто пользуется транспортом и проживает в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.