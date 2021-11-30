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Проект "Открытый стадион" запустился в Московской области

Проект "Открытый стадион" запустился в Московской области - РИА Новости, 30.11.2021

Проект "Открытый стадион" запустился в Московской области

Жители Московской области смогут воспользоваться интерактивной картой, опубликованной на портале правительства региона, чтобы найти школьные стадионы, открытые... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:00

2021-11-30T17:00

2021-11-30T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Жители Московской области смогут воспользоваться интерактивной картой, опубликованной на портале правительства региона, чтобы найти школьные стадионы, открытые для посещения, сообщил телеканал "360".В рамках проекта "Открытый стадион" к концу следующего года для занятий спортом откроют 300 школьных стадионов в разных округах. Сейчас доступными для всех стали уже 103 стадиона. На них можно заниматься бегом, пользоваться тренажерами и полями для футбола, волейбола и баскетбола.При этом соблюдены все правила безопасности – на стадионы будут вести отдельные входы, оборудованные видеокамерами.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)