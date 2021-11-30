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США отозвали решение о признании РВСК террористической организацией
США отозвали решение о признании РВСК террористической организацией - РИА Новости, 30.11.2021
США отозвали решение о признании РВСК террористической организацией
США отозвали решение о признании колумбийской группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК, известна также под аббревиатурой FARC)... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:19
2021-11-30T16:25
в мире
колумбия
сша
революционные вооруженные силы колумбии
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США отозвали решение о признании колумбийской группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК, известна также под аббревиатурой FARC) террористической, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Параллельно США внесли в список террористов отколовшиеся от РВСК групировки "РВСК-Народная армия" и "Сегунда Маркеталиа", а также ее шестерых их лидеров."После мирных соглашений 2016 года с колумбийским правительством FARC формально самораспустилась и разоружилась. Она больше не существует как объединенная организация, которая участвует в терроризме или террористической деятельности, не имеет такого потенциала и намерений", - пояснил Блинкен свое решение в письменном заявлении.При этом он заявил, что США не меняют позиции относительно бывших лидеров группировки и их деятельности, включая незаконный оборот наркотиков и преступлений против человечества, в которых их подозревают."Однако это облегчит возможность США лучше поддерживать реализацию соглашения 2016 года, в том числе работать с демобилизованными участниками военных действий", - отметил Блинкен.По его словам, новые имена в списке лиц, которых США считают террористами, направлены против тех, кто не хочет разоружиться и хочет продолжать участвовать в террористической деятельности.Для новых лиц в списке США приготовили конфискацию любых активов, которые окажутся в юрисдикции США, а также запрет американцам иметь с ними дело. Предоставление им помощи будет считаться в США преступлением.
https://ria.ru/20211107/duke-1757921440.html
https://ria.ru/20211024/otoniel-1756039861.html
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в мире, колумбия, сша, революционные вооруженные силы колумбии, энтони блинкен
16:19 30.11.2021 (обновлено: 16:25 30.11.2021)
 
США отозвали решение о признании РВСК террористической организацией

США отозвали решение о признании революционных сил Колумбии террористической организацией

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США отозвали решение о признании колумбийской группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК, известна также под аббревиатурой FARC) террористической, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Параллельно США внесли в список террористов отколовшиеся от РВСК групировки "РВСК-Народная армия" и "Сегунда Маркеталиа", а также ее шестерых их лидеров.
"После мирных соглашений 2016 года с колумбийским правительством FARC формально самораспустилась и разоружилась. Она больше не существует как объединенная организация, которая участвует в терроризме или террористической деятельности, не имеет такого потенциала и намерений", - пояснил Блинкен свое решение в письменном заявлении.
При этом он заявил, что США не меняют позиции относительно бывших лидеров группировки и их деятельности, включая незаконный оборот наркотиков и преступлений против человечества, в которых их подозревают.
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"Однако это облегчит возможность США лучше поддерживать реализацию соглашения 2016 года, в том числе работать с демобилизованными участниками военных действий", - отметил Блинкен.
По его словам, новые имена в списке лиц, которых США считают террористами, направлены против тех, кто не хочет разоружиться и хочет продолжать участвовать в террористической деятельности.
Для новых лиц в списке США приготовили конфискацию любых активов, которые окажутся в юрисдикции США, а также запрет американцам иметь с ними дело. Предоставление им помощи будет считаться в США преступлением.
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В миреКолумбияСШАРеволюционные вооруженные силы КолумбииЭнтони Блинкен
 
 
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