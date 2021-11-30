https://ria.ru/20211130/sputnik-1761530242.html

В Сан-Марино доставили первую партию "Спутника Лайт"

В Сан-Марино доставили первую партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 30.11.2021

В Сан-Марино доставили первую партию "Спутника Лайт"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" доставлена в республику Сан-Марино, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Института... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:07

2021-11-30T19:07

2021-11-30T19:40

сан-марино

вакцина "спутник лайт"

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" доставлена в республику Сан-Марино, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Института социального обеспечения республики (ISS)."Дозы будут использоваться для ревакцинации у тех, кто прошел первичную вакцинацию "Cпутником V" – отмечается в коммюнике.Сан-Марино зарегистрировала однокомпонентный препарат неделю назад. Как подчеркнули в ISS, рекомендация специалистов состоит в применении бустерной дозы через как минимум 5 месяцев после завершения цикла."Применение скорее всего начнется после 10 декабря", - сказал РИА Новости представитель института. Он напомнил, что прививка от Covid российской вакциной не дает права на получение итальянского сертификата green pass. Итальянский Минздрав ранее дал санмаринцам временную отсрочку до 31 декабря, до которого они должны получить 3-ю дозу вакцины из числа препаратов, одобренных европейскими властями."Возможно, многие предпочтут сделать Pfizer. Но к нам уже поступили запросы на "Спутник Лайт" из-за рубежа, из Бельгии и Германии", - заявил собеседник агентства.Также ISS сообщает, что в рамках соглашения с Италией в республику поступило 1,1 тысячи доз вакцины Pfizer. В настоящий момент 83,4% более чем 30-тысячного населения Сан-Марино прошли полный курс вакцины. Чуть более 3 тысяч граждан уже получил бустерную дозу препарата.

https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761432796.html

сан-марино

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