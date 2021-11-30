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Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред - РИА Новости, 30.11.2021
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред
РФ предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже, но ей было отказано, несмотря на то, что в региональных бюро ЮНЕСКО в других... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:56
2021-11-30T14:56
2021-11-30T14:56
в мире
париж
франция
юнеско
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. РФ предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже, но ей было отказано, несмотря на то, что в региональных бюро ЮНЕСКО в других странах российская вакцина активно используется, заявил постпред РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Александр Кузнецов."Мы, кстати, предложили секретариату ЮНЕСКО использовать наши вакцины для сотрудников секретариата, но нам сказали, что, поскольку штаб-квартира находится во Франции, а Франция не признает российские вакцины, то это невозможно", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня" о работе российской дипломатии в ЮНЕСКО по итогам Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже 9-24 ноября.При этом в региональных бюро ЮНЕСКО в странах, где "Спутник V" признан и активно используется, сотрудники по желанию могут прививаться, отметил Кузнецов.По его словам, из-за позиции западных стран международная солидарность, на которую можно было бы рассчитывать с учетом общей беды, не видно, либо она проявляется в ограниченной степени. При этом в ЮНЕСКО активно обсуждаются аспекты вакцинации, вакцинных паспортов.
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в мире, париж, франция, юнеско, россия, вакцина "спутник v"
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред
Постпред Кузнецов: Россия предлагала ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже