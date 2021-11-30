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https://ria.ru/20211130/sputnik-1761464437.html
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред - РИА Новости, 30.11.2021
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред
РФ предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже, но ей было отказано, несмотря на то, что в региональных бюро ЮНЕСКО в других... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:56
2021-11-30T14:56
в мире
париж
франция
юнеско
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. РФ предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже, но ей было отказано, несмотря на то, что в региональных бюро ЮНЕСКО в других странах российская вакцина активно используется, заявил постпред РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Александр Кузнецов."Мы, кстати, предложили секретариату ЮНЕСКО использовать наши вакцины для сотрудников секретариата, но нам сказали, что, поскольку штаб-квартира находится во Франции, а Франция не признает российские вакцины, то это невозможно", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня" о работе российской дипломатии в ЮНЕСКО по итогам Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже 9-24 ноября.При этом в региональных бюро ЮНЕСКО в странах, где "Спутник V" признан и активно используется, сотрудники по желанию могут прививаться, отметил Кузнецов.По его словам, из-за позиции западных стран международная солидарность, на которую можно было бы рассчитывать с учетом общей беды, не видно, либо она проявляется в ограниченной степени. При этом в ЮНЕСКО активно обсуждаются аспекты вакцинации, вакцинных паспортов.
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в мире, париж, франция, юнеско, россия, вакцина "спутник v"
14:56 30.11.2021
 
Россия предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V", сообщил постпред

Постпред Кузнецов: Россия предлагала ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже

© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкКоробка с российским препаратом "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) от коронавирусной инфекции
Коробка с российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. РФ предлагала секретариату ЮНЕСКО вакцину "Спутник V" для сотрудников в Париже, но ей было отказано, несмотря на то, что в региональных бюро ЮНЕСКО в других странах российская вакцина активно используется, заявил постпред РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Александр Кузнецов.
"Мы, кстати, предложили секретариату ЮНЕСКО использовать наши вакцины для сотрудников секретариата, но нам сказали, что, поскольку штаб-квартира находится во Франции, а Франция не признает российские вакцины, то это невозможно", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня" о работе российской дипломатии в ЮНЕСКО по итогам Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже 9-24 ноября.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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При этом в региональных бюро ЮНЕСКО в странах, где "Спутник V" признан и активно используется, сотрудники по желанию могут прививаться, отметил Кузнецов.
По его словам, из-за позиции западных стран международная солидарность, на которую можно было бы рассчитывать с учетом общей беды, не видно, либо она проявляется в ограниченной степени. При этом в ЮНЕСКО активно обсуждаются аспекты вакцинации, вакцинных паспортов.
 
В миреПарижФранцияЮНЕСКОРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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