https://ria.ru/20211130/sputnik-1761395788.html

В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V"

В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V" - РИА Новости, 30.11.2021

В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по регистрации вакцины "Спутник... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:06

2021-11-30T10:06

2021-11-30T10:33

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по регистрации вакцины "Спутник V", сообщил в интервью CNBC глава фонда Кирилл Дмитриев.Он напомнил, что "Спутник V" уже зарегистрирован в 71 стране мира."Мы в хорошем контакте с EMA", - сказал Дмитриев, добавив, что данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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