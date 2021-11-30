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В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V"
В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V" - РИА Новости, 30.11.2021
В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по регистрации вакцины "Спутник... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:06
2021-11-30T10:06
2021-11-30T10:33
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по регистрации вакцины "Спутник V", сообщил в интервью CNBC глава фонда Кирилл Дмитриев.Он напомнил, что "Спутник V" уже зарегистрирован в 71 стране мира."Мы в хорошем контакте с EMA", - сказал Дмитриев, добавив, что данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
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в мире, европа, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
10:06 30.11.2021 (обновлено: 10:33 30.11.2021)
В РФПИ рассказали о контактах с ЕМА по регистрации "Спутника V"
Глава РФПИ Дмитриев: фонд находится в тесном контакте с ЕМА по регистрации "Спутника V"