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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211130/sotrudnichestvo-1761498701.html
Мордовия будет сотрудничать с Австрийской промышленной ассоциацией
Мордовия будет сотрудничать с Австрийской промышленной ассоциацией - РИА Новости, 30.11.2021
Мордовия будет сотрудничать с Австрийской промышленной ассоциацией
Глава Мордовии Артём Здунов во вторник провел рабочую встречу с президентом Австрийской промышленной ассоциации и председателем Совета директоров компании... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:02
2021-11-30T17:02
республика мордовия
экономика
австрия
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов во вторник провел рабочую встречу с президентом Австрийской промышленной ассоциации и председателем Совета директоров компании Rosendahl Nextrom Gmbh Георгом Книллом, сообщает пресс-служба главы региона."На встрече стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Мордовии с Австрийской промышленной ассоциацией и более активного взаимодействия с представителями австрийской промышленности, заинтересованными в развитии бизнеса в России", - говорится в сообщении.По словам Здунова, за последний год товарооборот Мордовии с Австрией увеличился в 3 раза. "Я считаю, что сейчас неплохое время, чтобы стартовать с новыми проектами сотрудничества", - подчеркнул глава Мордовии.Книлл как председатель Совета директоров компании Rosendahl Nextrom Gmbh – ведущего международного поставщика производственных решений для кабельно-проводниковой промышленности и оптического волокна – заверил Здунова в готовности компании участвовать в реализации прорывного проекта Мордовии – создании производства оптического волокна полного цикла мощностью 10 миллионов километров оптоволокна в год. "Для нас очень важно развивать наши партнерские отношения с саранским заводом оптоволокна", - сказал Книлл.С 2011 года компания Nextrom является партером АО "Оптиковолоконные Системы" в части технологии и поставок оборудования и услуг. В ходе рабочей встречи стороны обсудили планы по развитию саранского предприятия и выходу на производство заготовок для вытяжки оптического волокна, что позволит снять зависимость от импортных поставок."Мы серьезно задумываемся о будущем и хотим создать на предприятии производство полного цикла, начиная от выпуска преформ. У нас есть Технопарк, Мордовский госуниверситет тоже работает по этому направлению. Зная ваши компетенции в этой сфере, надеемся на плодотворное сотрудничество", - отметил глава Мордовии.В рамках встречи стороны также обменялись мнениями по другим направлениям взаимодействия, в том числе в сфере производства волоконно-оптических и иных видов кабелей, а также аккумуляторов и батарей.
https://ria.ru/20211117/mordoviya-1759421088.html
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экономика, австрия, республика мордовия, артем здунов
17:02 30.11.2021
 
Мордовия будет сотрудничать с Австрийской промышленной ассоциацией

Мордовия будет сотрудничать с Австрийской промышленной ассоциацией

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов во вторник провел рабочую встречу с президентом Австрийской промышленной ассоциации и председателем Совета директоров компании Rosendahl Nextrom Gmbh Георгом Книллом, сообщает пресс-служба главы региона.
"На встрече стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Мордовии с Австрийской промышленной ассоциацией и более активного взаимодействия с представителями австрийской промышленности, заинтересованными в развитии бизнеса в России", - говорится в сообщении.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 11:35Республика Мордовия
Мордовия будет взаимодействовать с ФИЦ питания
По словам Здунова, за последний год товарооборот Мордовии с Австрией увеличился в 3 раза. "Я считаю, что сейчас неплохое время, чтобы стартовать с новыми проектами сотрудничества", - подчеркнул глава Мордовии.
Книлл как председатель Совета директоров компании Rosendahl Nextrom Gmbh – ведущего международного поставщика производственных решений для кабельно-проводниковой промышленности и оптического волокна – заверил Здунова в готовности компании участвовать в реализации прорывного проекта Мордовии – создании производства оптического волокна полного цикла мощностью 10 миллионов километров оптоволокна в год. "Для нас очень важно развивать наши партнерские отношения с саранским заводом оптоволокна", - сказал Книлл.
С 2011 года компания Nextrom является партером АО "Оптиковолоконные Системы" в части технологии и поставок оборудования и услуг. В ходе рабочей встречи стороны обсудили планы по развитию саранского предприятия и выходу на производство заготовок для вытяжки оптического волокна, что позволит снять зависимость от импортных поставок.
"Мы серьезно задумываемся о будущем и хотим создать на предприятии производство полного цикла, начиная от выпуска преформ. У нас есть Технопарк, Мордовский госуниверситет тоже работает по этому направлению. Зная ваши компетенции в этой сфере, надеемся на плодотворное сотрудничество", - отметил глава Мордовии.
В рамках встречи стороны также обменялись мнениями по другим направлениям взаимодействия, в том числе в сфере производства волоконно-оптических и иных видов кабелей, а также аккумуляторов и батарей.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Республика МордовияЭкономикаАвстрияРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
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