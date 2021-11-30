https://ria.ru/20211130/skulptura-1761532310.html

В Хабаровске разгорелся очередной "скульптурный" скандал

В Хабаровске разгорелся очередной "скульптурный" скандал - РИА Новости, 30.11.2021

В Хабаровске разгорелся очередной "скульптурный" скандал

Памятник медработнику с ребенком, который появился на одной из улиц Хабаровска и вызвал негативную реакцию местных жителей, создан на средства частного... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:22

2021-11-30T19:22

2021-11-30T19:22

общество

нововоронеж

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Памятник медработнику с ребенком, который появился на одной из улиц Хабаровска и вызвал негативную реакцию местных жителей, создан на средства частного инвестора, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.Ранее в соцсетях было опубликовано фото скульптуры: девушка в форме медика со стетоскопом на шее стоит рядом с подростком. Пользователи соцсетей сравнивают эти "жуткие и депрессивные фигуры" со скандально известной Аленушкой в Нововоронеже и просят убрать пугающую их скульптурную композицию."Сквер строится в рамках муниципально-частного партнёрства, инвестор вложил в него больше 30 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.По его словам, памятник создан только за счет средств инвестора. "Памятник и ротонда", - уточнили в мэрии.Собеседник также отметил, что не располагает информацией о планах убрать или заменить скульптуру.Арт-объект "Алёнушка" по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", называя арт-объект "чертовщиной". Однако после демонтажа на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге памятник продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211102/sevastopol-1757376874.html

нововоронеж

хабаровск

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общество, нововоронеж, хабаровск