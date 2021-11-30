https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html

"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор

"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор - РИА Новости, 30.11.2021

"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор

В нашумевшей истории с мятежным схиигуменом Сергием Романовым поставили точку — отлученный от церкви духовник Среднеуральского монастыря получил 3,5 года... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:01

2021-11-30T18:01

2021-11-30T18:25

религия

москва

роман силантьев

русская православная церковь

мария шукшина

россия

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В нашумевшей истории с мятежным схиигуменом Сергием Романовым поставили точку — отлученный от церкви духовник Среднеуральского монастыря получил 3,5 года колонии общего режима. О громком процессе — в материале РИА Новости.Из уголовника — в священникиИзмайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), ч. 3 ст. 148 ("Нарушение права на свободу вероисповедания"), ч. 3 ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства") УК России.Вину он не признал. И обратился к следствию: "Потому что вы дети — и как дети можете ошибаться. Поэтому мне жалко священноначалие, мне жалко священников, которые ввели вас в заблуждение. <…> Я говорю: живите с Богом, будьте счастливы. Благоденствия вам желаю".Отлученный от церкви монах произнес это в зале суда без журналистов — не пустили из-за пандемии. Хотя Романов к медийности привык и ловко пользовался популярностью. Весной 2020-го в Сети появились записи проповедей, где он называет коронавирус выдумкой, пугает прихожан "электронным лагерем Сатаны" и "масонским заговором во власти". И жестко критикует руководство Русской православной церкви за закрытие храмов.Несмотря на увещевания из Екатеринбургской епархии, духовник Среднеуральского монастыря не успокоился. Летом его лишили сана, а осенью отлучили от церкви, что бывает довольно редко.В РПЦ все же надеялись на покаяние. Но Романов остался непримирим — винил во всем руководство епархии, которое, по его словам, стремилось полностью контролировать обитель.В миру Николай Романов в 1970-х работал в милиции — уволили за халатность. В 1986-м получил 13 лет тюрьмы за убийство и разбойное нападение. Вышел на свободу в конце 1990-х, приобщился к вере. Затем, будучи монахом, принял сан священника — вопреки канонам, запрещающим убийцам служить в алтаре храма.Осадное положениеСреднеуральский монастырь с начала нулевых, по сути, город — с пекарней, школой и фермой. Здесь постоянно жили около тысячи последователей Романова.К осени вместе с гуру остались около 500 человек. Примиряться он не хотел. Община все чаще выкладывала ролики с его проповедями. На одной из записей духовный лидер спрашивает у монахинь, готовы ли те за него умереть. При этом присутствовали десятки детей.Это видео вызвало разбирательства. В итоге в конце декабря 2020-го монастырь взяли штурмом: защитники до последнего не хотели отдавать учителя росгвардейцам. Потом лезли в драку с полицейскими у Басманного суда в Москве, куда доставили задержанного.Освободить Романова призывали его "духовные чада" из знаменитостей: актриса Мария Шукшина, кавээнщик Дмитрий Смирнов, хоккеист Павел Дацюк, выступивший в суде как свидетель.В середине апреля суд передал Среднеуральский монастырь в пользу епархии, оттуда вывели всех насельников. Им предлагали другие обители, но они отказались.Две версииРоманов утверждал, что епархия якобы "захотела отнять монастырь, не вложив в него ни копейки". Хотя по уставу обитель принадлежит именно РПЦ.Со светским правовым статусом сложнее. Объекты не были зарегистрированы — поскольку Романов, как выяснилось на процессе, не хотел получать ИНН. Последователей он пугал, что это "печать Антихриста" (хотя РПЦ неоднократно это опровергала). По данным СМИ, санкций проверяющих органов схиигумен избегал с помощью взяток.Вдобавок он задумал построить в обители храм на 36 тысяч прихожан — самый большой в мире. Однако митрополит его не поддержал. По словам Романова, это и стало причиной конфликта.В епархии же неоднократно объясняли, что популярный у верующих монах возомнил себя старцем и тем самым "впал в заблуждение"."Романова нужно вернуть в естественную среду его обитания, из которой его в свое время изъяли, — на зону. Таких лучше держать подальше от людей. Чем дольше он там просидит, тем безопаснее для нас", — говорит религиовед Роман Силантьев.Он отметил, что последователей бывшего схиигумена уже гораздо меньше. Большая часть найдет себе новых духовников.По словам Силантьева, у Романова был шанс стать законопослушным гражданином и христианином. Но он его упустил.

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