Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу

Появились первые кадры новогоднего фильма на НТВ с участием звезд
На своем пути главный герой встретит самых разных сказочных персонажей. В роли Кощея Бессмертного выступит Игорь Крутой.
На своем пути главный герой встретит самых разных сказочных персонажей. В роли Кощея Бессмертного выступит Игорь Крутой.
Герои поделятся с Филиппом своими проблемами, и некоторые из них главному герою даже удастся решить. Виктория Дайнеко – одна из героинь сказки.
Герои поделятся с Филиппом своими проблемами, и некоторые из них главному герою даже удастся решить. Виктория Дайнеко – одна из героинь сказки.
Встреча с каждым из персонажей будет заканчиваться песней и красочным номером. У Михаила Шуфутинского в образе Водяного – один из таких номеров.
Встреча с каждым из персонажей будет заканчиваться песней и красочным номером. У Михаила Шуфутинского в образе Водяного – один из таких номеров.
Согласно сюжету, вернуться в реальный мир Филипп сможет только тогда, когда снова поверит в волшебство и добрую сказку.
Согласно сюжету, вернуться в реальный мир Филипп сможет только тогда, когда снова поверит в волшебство и добрую сказку.
"Новогодняя сказка" создается с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в эфире.
"Новогодняя сказка" создается с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в эфире.
Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными, заверили продюсеры.
Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными, заверили продюсеры.
Зрители побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера.
Зрители побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера.
Некоторые звезды преобразятся до неузнаваемости. На фото – Артур Пирожков.
Некоторые звезды преобразятся до неузнаваемости. На фото – Артур Пирожков.
"Здесь много моих любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий", – отметил Филипп Киркоров.
"Здесь много моих любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий", – отметил Филипп Киркоров.
Показ фильма запланирован в канун Нового года в эфире телеканала НТВ.
Показ фильма запланирован в канун Нового года в эфире телеканала НТВ.