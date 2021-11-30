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Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу

Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу - РИА Новости, 30.11.2021

Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу

Появились первые кадры телевизионного фильма на НТВ "Новогодняя сказка". Главную роль в ней исполнил Филипп Киркоров. По сюжету, встретив в гримерке Деда... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:16

2021-11-30T12:16

2021-11-30T12:16

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Появились первые кадры телевизионного фильма на НТВ "Новогодняя сказка". Главную роль в ней исполнил Филипп Киркоров. По сюжету, встретив в гримерке Деда Мороза, он пожаловался, что не верит больше в волшебство. В ответ его отправили в сказочную страну. О том, как звезды перевоплотились в персонажей, – в фотоленте РИА Новостей.

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