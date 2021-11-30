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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211130/skazka-1761397995.html
Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу
Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу - РИА Новости, 30.11.2021
Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу
Появились первые кадры телевизионного фильма на НТВ "Новогодняя сказка". Главную роль в ней исполнил Филипп Киркоров. По сюжету, встретив в гримерке Деда... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:16
2021-11-30T12:16
шоубиз
знаменитости
михаил шуфутинский
николай басков
филипп киркоров
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Появились первые кадры телевизионного фильма на НТВ "Новогодняя сказка". Главную роль в ней исполнил Филипп Киркоров. По сюжету, встретив в гримерке Деда Мороза, он пожаловался, что не верит больше в волшебство. В ответ его отправили в сказочную страну. О том, как звезды перевоплотились в персонажей, – в фотоленте РИА Новостей.
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РИА Новости
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96
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знаменитости, фото, михаил шуфутинский, николай басков, филипп киркоров, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал), григорий лепс, игорь крутой
12:16 30.11.2021
 
Шуфутинский в белом парике и Крутой в короне: фото с записи новогоднего шоу

Появились первые кадры новогоднего фильма на НТВ с участием звезд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Появились первые кадры телевизионного фильма на НТВ "Новогодняя сказка". Главную роль в ней исполнил Филипп Киркоров. По сюжету, встретив в гримерке Деда Мороза, он пожаловался, что не верит больше в волшебство. В ответ его отправили в сказочную страну. О том, как звезды перевоплотились в персонажей, – в фотоленте РИА Новостей.
© Фото : ВайТ Медиа

На своем пути главный герой встретит самых разных сказочных персонажей. В роли Кощея Бессмертного выступит Игорь Крутой.

Новогодняя сказка от НТВ
1 из 10

На своем пути главный герой встретит самых разных сказочных персонажей. В роли Кощея Бессмертного выступит Игорь Крутой.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Герои поделятся с Филиппом своими проблемами, и некоторые из них главному герою даже удастся решить. Виктория Дайнеко – одна из героинь сказки.

Новогодняя сказка от НТВ
2 из 10

Герои поделятся с Филиппом своими проблемами, и некоторые из них главному герою даже удастся решить. Виктория Дайнеко – одна из героинь сказки.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Встреча с каждым из персонажей будет заканчиваться песней и красочным номером. У Михаила Шуфутинского в образе Водяного – один из таких номеров.

Новогодняя сказка от НТВ
3 из 10

Встреча с каждым из персонажей будет заканчиваться песней и красочным номером. У Михаила Шуфутинского в образе Водяного – один из таких номеров.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Согласно сюжету, вернуться в реальный мир Филипп сможет только тогда, когда снова поверит в волшебство и добрую сказку.

Новогодняя сказка от НТВ
4 из 10

Согласно сюжету, вернуться в реальный мир Филипп сможет только тогда, когда снова поверит в волшебство и добрую сказку.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

"Новогодняя сказка" создается с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в эфире.

Новогодняя сказка от НТВ
5 из 10

"Новогодняя сказка" создается с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в эфире.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными, заверили продюсеры.

Новогодняя сказка от НТВ
6 из 10

Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными, заверили продюсеры.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Зрители побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера.

Новогодняя сказка от НТВ
7 из 10

Зрители побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Некоторые звезды преобразятся до неузнаваемости. На фото – Артур Пирожков.

Новогодняя сказка от НТВ
8 из 10

Некоторые звезды преобразятся до неузнаваемости. На фото – Артур Пирожков.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

"Здесь много моих любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий", – отметил Филипп Киркоров.

Новогодняя сказка от НТВ
9 из 10

"Здесь много моих любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий", – отметил Филипп Киркоров.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Показ фильма запланирован в канун Нового года в эфире телеканала НТВ.

Новогодняя сказка от НТВ
10 из 10

Показ фильма запланирован в канун Нового года в эфире телеканала НТВ.

© Фото : ВайТ Медиа
 
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