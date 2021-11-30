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Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 30.11.2021
Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
Завершенная ревизия глобальной дислокации войск США предполагает продолжение американского участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T00:18
2021-11-30T00:18
в мире
сша
сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Завершенная ревизия глобальной дислокации войск США предполагает продолжение американского участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, а также подготовке местных сил, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии."Ревизия глобальной дислокации войск США требует, чтобы размещение сил министерства обороны продолжало поддерживать кампанию против ИГ и укрепление потенциала сил наших партнеров", - сказала Карлин.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша
00:18 30.11.2021
 
Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне

В Пентагоне заявили, что ревизия дислокации войск США предполагает борьбу против ИГ*

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Завершенная ревизия глобальной дислокации войск США предполагает продолжение американского участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, а также подготовке местных сил, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.
На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.
"Ревизия глобальной дислокации войск США требует, чтобы размещение сил министерства обороны продолжало поддерживать кампанию против ИГ и укрепление потенциала сил наших партнеров", - сказала Карлин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 23:49
США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон
 
В миреСШАСирияМинистерство обороны США
 
 
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