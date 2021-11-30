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Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 30.11.2021
Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
Завершенная ревизия глобальной дислокации войск США предполагает продолжение американского участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T00:18
2021-11-30T00:18
2021-11-30T00:18
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Завершенная ревизия глобальной дислокации войск США предполагает продолжение американского участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, а также подготовке местных сил, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии."Ревизия глобальной дислокации войск США требует, чтобы размещение сил министерства обороны продолжало поддерживать кампанию против ИГ и укрепление потенциала сил наших партнеров", - сказала Карлин.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша
Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
В Пентагоне заявили, что ревизия дислокации войск США предполагает борьбу против ИГ*