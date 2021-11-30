Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции
Министр финансов Силуанов заявил, что задача властей снизить инфляцию до четырех процентов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задача властей РФ сейчас – опустить инфляцию до целевого уровня в 4%, затем уже можно думать о его снижении, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум - добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу", - сказал Силуанов на форуме "Россия зовет", отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он снижение целевого уровня инфляции до 3%.
В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России в настоящее время проводит обзор денежно-кредитной политики.
"У нас уже несколько лет прошло, как мы перешли к инфляционному таргетированию, мы хотим оценить все эффекты: эффективность этой политики, и там же мы хотим посмотреть на саму цель, формулировку цели - достаточно или нет. Поэтому я сейчас воздержусь от того, чтобы преждевременно давать ответ", - сказала она.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников также высказался против изменения цели по инфляции. По его мнению, сейчас гораздо важнее определиться по поводу инфляционных процессов в мире на ближайшие годы.
"Мы до недавнего прошлого исходили из того, что мы столкнулись с неким пиком и разовым явлением. Очевидно, что явление не разовое, очевидно, что это явление среднесрочное, и в условиях, когда и дальше мы будем находиться под давлением внешних рынков. С точки зрения импорта инфляции, конечно, ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику, и скорее, здесь мы в жертву принесем экономический рост", - заявил он.