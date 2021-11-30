https://ria.ru/20211130/siluanov-1761446551.html

Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции

Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции - РИА Новости, 30.11.2021

Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции

Задача властей РФ сейчас – опустить инфляцию до целевого уровня в 4%, затем уже можно думать о его снижении, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:52

2021-11-30T13:52

2021-11-30T13:52

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия зовет!

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

эльвира набиуллина

максим решетников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_0:121:2799:1695_1920x0_80_0_0_42b405f860dbf29f15551e4e09677bbb.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задача властей РФ сейчас – опустить инфляцию до целевого уровня в 4%, затем уже можно думать о его снижении, заявил министр финансов Антон Силуанов."До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум - добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу", - сказал Силуанов на форуме "Россия зовет", отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он снижение целевого уровня инфляции до 3%.В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России в настоящее время проводит обзор денежно-кредитной политики.Глава Минэкономразвития Максим Решетников также высказался против изменения цели по инфляции. По его мнению, сейчас гораздо важнее определиться по поводу инфляционных процессов в мире на ближайшие годы."Мы до недавнего прошлого исходили из того, что мы столкнулись с неким пиком и разовым явлением. Очевидно, что явление не разовое, очевидно, что это явление среднесрочное, и в условиях, когда и дальше мы будем находиться под давлением внешних рынков. С точки зрения импорта инфляции, конечно, ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику, и скорее, здесь мы в жертву принесем экономический рост", - заявил он.

https://ria.ru/20211130/siluanov-1761423500.html

https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761434141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия зовет!, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, эльвира набиуллина, максим решетников, россия