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https://ria.ru/20211130/siluanov-1761446551.html
Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции
Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции - РИА Новости, 30.11.2021
Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции
Задача властей РФ сейчас – опустить инфляцию до целевого уровня в 4%, затем уже можно думать о его снижении, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:52
2021-11-30T13:52
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия зовет!
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
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максим решетников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задача властей РФ сейчас – опустить инфляцию до целевого уровня в 4%, затем уже можно думать о его снижении, заявил министр финансов Антон Силуанов."До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум - добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу", - сказал Силуанов на форуме "Россия зовет", отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он снижение целевого уровня инфляции до 3%.В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России в настоящее время проводит обзор денежно-кредитной политики.Глава Минэкономразвития Максим Решетников также высказался против изменения цели по инфляции. По его мнению, сейчас гораздо важнее определиться по поводу инфляционных процессов в мире на ближайшие годы."Мы до недавнего прошлого исходили из того, что мы столкнулись с неким пиком и разовым явлением. Очевидно, что явление не разовое, очевидно, что это явление среднесрочное, и в условиях, когда и дальше мы будем находиться под давлением внешних рынков. С точки зрения импорта инфляции, конечно, ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику, и скорее, здесь мы в жертву принесем экономический рост", - заявил он.
https://ria.ru/20211130/siluanov-1761423500.html
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экономика, россия зовет!, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, эльвира набиуллина, максим решетников, россия
13:52 30.11.2021
 
Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции

Министр финансов Силуанов заявил, что задача властей снизить инфляцию до четырех процентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задача властей РФ сейчас – опустить инфляцию до целевого уровня в 4%, затем уже можно думать о его снижении, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум - добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу", - сказал Силуанов на форуме "Россия зовет", отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он снижение целевого уровня инфляции до 3%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 12:16
Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов
В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России в настоящее время проводит обзор денежно-кредитной политики.
"У нас уже несколько лет прошло, как мы перешли к инфляционному таргетированию, мы хотим оценить все эффекты: эффективность этой политики, и там же мы хотим посмотреть на саму цель, формулировку цели - достаточно или нет. Поэтому я сейчас воздержусь от того, чтобы преждевременно давать ответ", - сказала она.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников также высказался против изменения цели по инфляции. По его мнению, сейчас гораздо важнее определиться по поводу инфляционных процессов в мире на ближайшие годы.
"Мы до недавнего прошлого исходили из того, что мы столкнулись с неким пиком и разовым явлением. Очевидно, что явление не разовое, очевидно, что это явление среднесрочное, и в условиях, когда и дальше мы будем находиться под давлением внешних рынков. С точки зрения импорта инфляции, конечно, ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику, и скорее, здесь мы в жертву принесем экономический рост", - заявил он.
Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:11Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссия зовет!Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановЭльвира НабиуллинаМаксим РешетниковРоссия
 
 
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