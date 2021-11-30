https://ria.ru/20211130/siluanov-1761423500.html

Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов

Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов - РИА Новости, 30.11.2021

Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов

Минфин России видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, поддерживая жесткую бюджетную политику, при этом денежно-кредитная... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:16

2021-11-30T12:16

2021-11-30T12:29

экономика

антон силуанов

россия

втб

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, поддерживая жесткую бюджетную политику, при этом денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ, должна быть более-менее мягкой, чтобы экономика развивалась за счет дешевых кредитов, заявил министр финансов Антон Силуанов."Бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной. Это наиболее оптимальный для нас вариант", - заявил Силуанов, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".По словам главы Минфина, Россия не может постоянно находиться в антикризисном состоянии. "Мы не можем всем секторам из бюджета помогать, всем субсидировать ставки", - заявил он. "Задача бюджетной политики заключается в том, чтобы вовремя уйти – раз, и не допустить инфляционного стимула – два", - подчеркнул Силуанов.Силуанов опасается, что слишком длительная поддержка экономики из бюджета приведет к всплеску инфляции, а это ударит и по бизнесу, и по гражданам, и по бюджету."Во все этой конструкции бюджет - это якорь устойчивости экономики. Будет устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика - уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов, о чем мы говорили, прогнозируемость многих макропараметров, таких как инфляция, курс. И это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия", – подытожил он.

https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761390786.html

https://ria.ru/20211129/byudzhet-1761276556.html

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экономика, антон силуанов, россия, втб, центральный банк рф (цб рф)