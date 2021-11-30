Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/siluanov-1761423500.html
Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов
Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов - РИА Новости, 30.11.2021
Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов
Минфин России видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, поддерживая жесткую бюджетную политику, при этом денежно-кредитная... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:16
2021-11-30T12:29
экономика
антон силуанов
россия
втб
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06482505fc61798729a4bda63d3df9b0.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, поддерживая жесткую бюджетную политику, при этом денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ, должна быть более-менее мягкой, чтобы экономика развивалась за счет дешевых кредитов, заявил министр финансов Антон Силуанов."Бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной. Это наиболее оптимальный для нас вариант", - заявил Силуанов, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".По словам главы Минфина, Россия не может постоянно находиться в антикризисном состоянии. "Мы не можем всем секторам из бюджета помогать, всем субсидировать ставки", - заявил он. "Задача бюджетной политики заключается в том, чтобы вовремя уйти – раз, и не допустить инфляционного стимула – два", - подчеркнул Силуанов.Силуанов опасается, что слишком длительная поддержка экономики из бюджета приведет к всплеску инфляции, а это ударит и по бизнесу, и по гражданам, и по бюджету."Во все этой конструкции бюджет - это якорь устойчивости экономики. Будет устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика - уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов, о чем мы говорили, прогнозируемость многих макропараметров, таких как инфляция, курс. И это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия", – подытожил он.
https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761390786.html
https://ria.ru/20211129/byudzhet-1761276556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_a8ceae7421940989d59b8cef3f9443ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, россия, втб, центральный банк рф (цб рф)
12:16 30.11.2021 (обновлено: 12:29 30.11.2021)
 
Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов

Министр финансов Силуанов заявил, что денежно-кредитная политика должна быть мягкой

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, поддерживая жесткую бюджетную политику, при этом денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ, должна быть более-менее мягкой, чтобы экономика развивалась за счет дешевых кредитов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной. Это наиболее оптимальный для нас вариант", - заявил Силуанов, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 09:37
Комитет Совфеда поддержал бюджет на 2022-2024 годы
По словам главы Минфина, Россия не может постоянно находиться в антикризисном состоянии. "Мы не можем всем секторам из бюджета помогать, всем субсидировать ставки", - заявил он. "Задача бюджетной политики заключается в том, чтобы вовремя уйти – раз, и не допустить инфляционного стимула – два", - подчеркнул Силуанов.
"Жесткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки – то, что нужно, чтобы развивать экономику, стимулировать бизнес не путем раздачи денег из бюджета, а путем дешевого кредита", - уверен он.
Силуанов опасается, что слишком длительная поддержка экономики из бюджета приведет к всплеску инфляции, а это ударит и по бизнесу, и по гражданам, и по бюджету.
"Во все этой конструкции бюджет - это якорь устойчивости экономики. Будет устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика - уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов, о чем мы говорили, прогнозируемость многих макропараметров, таких как инфляция, курс. И это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия", – подытожил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 14:39
Путин подписал закон, ограничивающий первичный структурный дефицит бюджета
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Киев становится все наглее к Москве, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
Лента новостейМолния
Киев становится все наглее к Москве, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах