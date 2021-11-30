12:16 30.11.2021 (обновлено: 12:29 30.11.2021)
Денежно-кредитная политика должна быть умеренно мягкой, считает Силуанов
Министр финансов Силуанов заявил, что денежно-кредитная политика должна быть мягкой
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, поддерживая жесткую бюджетную политику, при этом денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ, должна быть более-менее мягкой, чтобы экономика развивалась за счет дешевых кредитов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной. Это наиболее оптимальный для нас вариант", - заявил Силуанов, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".
По словам главы Минфина, Россия не может постоянно находиться в антикризисном состоянии. "Мы не можем всем секторам из бюджета помогать, всем субсидировать ставки", - заявил он. "Задача бюджетной политики заключается в том, чтобы вовремя уйти – раз, и не допустить инфляционного стимула – два", - подчеркнул Силуанов.
"Жесткость бюджета, сбалансированность бюджета и низкие ставки – то, что нужно, чтобы развивать экономику, стимулировать бизнес не путем раздачи денег из бюджета, а путем дешевого кредита", - уверен он.
Силуанов опасается, что слишком длительная поддержка экономики из бюджета приведет к всплеску инфляции, а это ударит и по бизнесу, и по гражданам, и по бюджету.
"Во все этой конструкции бюджет - это якорь устойчивости экономики. Будет устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика - уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов, о чем мы говорили, прогнозируемость многих макропараметров, таких как инфляция, курс. И это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия", – подытожил он.