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Член конгресса отказалась извиниться за исламофобскую шутку

Член конгресса отказалась извиниться за исламофобскую шутку - РИА Новости, 30.11.2021

Член конгресса отказалась извиниться за исламофобскую шутку

Член палаты представителей конгресса США республиканка Лорен Бэберт отказалась извиниться перед коллегой Ильхан Омар за шутку, в которой многие заподозрили... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T04:01

2021-11-30T04:01

2021-11-30T04:01

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США республиканка Лорен Бэберт отказалась извиниться перед коллегой Ильхан Омар за шутку, в которой многие заподозрили исламофобию, следует из заявлений обеих депутатов.Бэберт ранее заявила, что мусульманка Омар может спокойно ездить в лифте, "поскольку у нее нет рюкзака", намекая на террористов-самоубийц, прикрывавшихся в своих действиях исламом. Бэберт извинилась перед мусульманами на прошлой неделе.Однако перед Омар Бэберт отказалась извиняться, несмотря на то, что между двумя депутатами в понедельник состоялся телефонный разговор."Вместо того, чтобы извиниться за исламофобские документы и сфабрикованную ложь, депутат Бэберт отказалась публично признать вредный и опасный характер своих высказываний. Вместо этого она вновь повторила свою риторику, и я решила прекратить этот контрпродуктивный звонок", - говорится в заявлении Омар."Можете не сомневаться, что я продолжу бесстрашно ставить Америку на первое место, никогда не испытывая симпатий к террористам. К сожалению, Ильхан не может сказать то же самое, и нашей стране от этого хуже", - говорится в заявлении Бэберт.Палата представителей в этом году уже дважды наказывала депутатов-республиканцев за предполагаемую ненависть в их высказываниях. Депутат Пол Госар был лишен постов в комитетах за ролик, на котором он постановочно убивает демократа Александрию Окасио-Кортес. А республиканку Марджори Тейлор Грин лишили доступа в комитеты за заявления, которые были истолкованы как призыв к насилию против демократов.

https://ria.ru/20211120/gosar-1759920381.html

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в мире, сша