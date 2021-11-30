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Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра - РИА Новости, 30.11.2021
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:38
2021-11-30T11:38
общество
москва
сергей собянин
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями."Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", - сообщил мэр в своих социальных сетях.Он добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
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общество, москва, сергей собянин, погода
11:38 30.11.2021
 
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра

Мэр Москвы Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за штормового ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", - сообщил мэр в своих социальных сетях.
Он добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
 
ОбществоМоскваСергей СобянинПогода
 
 
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