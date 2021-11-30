https://ria.ru/20211130/shtorm-1761415204.html
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра - РИА Новости, 30.11.2021
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:38
2021-11-30T11:38
2021-11-30T11:38
общество
москва
сергей собянин
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566663_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_667530736d5fea1b815ffd143deb47f6.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями."Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", - сообщил мэр в своих социальных сетях.Он добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566663_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_8806cd3dbbcff8651fcc4d9ee8d92069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, погода
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра
Мэр Москвы Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за штормового ветра