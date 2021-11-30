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Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра

Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра - РИА Новости, 30.11.2021

Собянин призвал москвичей к осторожности из-за штормового ветра

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:38

2021-11-30T11:38

2021-11-30T11:38

общество

москва

сергей собянин

погода

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями."Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", - сообщил мэр в своих социальных сетях.Он добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, погода